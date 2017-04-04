Водителям под угрозой штрафа необходимо запастись необходимыми наклейками для своего автомобиля — сегодня вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения. Гражданам, использующим шипованную резину, понадобится знак с буквой «Ш» под задним стеклом. Водители тракторов, катков и других тихоходных машин должны обзавестись красным треугольником в желтой рамке — чтобы остальные участники движения могли обгонять их в зоне запрета обгона. Мотоциклистам новые значки не понадобятся, зато они смогут разгоняться на автомагистралях до 130 км/ч без риска получить штраф.

4 апреля вступает в силу постановление правительства N333 с новой редакцией Правил дорожного движения. Водители со стажем до двух лет обязаны устанавливать (или наклеивать) на заднее стекло знак «Начинающий водитель» (наклейка желтого цвета с восклицательным знаком). Им теперь запрещено буксировать другой автомобиль на тросе. Нарушители рискуют быть оштрафованы на 500 руб.

Опознавательный знак в виде треугольника с буквой «Ш» теперь должны ставить под стекло водители, использующие шипованные шины. Отметим, в 70-е годы прошлого года этот знак задумывался как предупреждающий о риске вылетания шипов из-за низкого качества советских покрышек, но на современных шинах это происходит редко. Сегодня знак «Ш» выполняет иную задачу, пояснил «Ъ» глава центра профессиональной подготовки водителей «Автодром-тренинг» Александр Грачев: шипованные шины удлиняют тормозной путь на сухом асфальте (а зимой, наоборот, делают короче), участники движения должны быть заранее об этом предупреждены.

Красным треугольником в желтой рамке должны обозначаться тракторы, асфальтоукладчики, катки и другие транспортные средства, конструктивно не способные двигаться со скоростью более 30 км/ч. Это нововведение важно, поскольку ПДД, напомним, разрешают обогнать тихохода в зоне действия указателя «Обгон запрещен». При этом водитель, как правило, самостоятельно не способен определить конструктивную скорость того или иного трактора и может легко ошибиться, что спровоцирует конфликт с ДПС на дороге. Любопытно, что ПДД не дают ответа на вопрос, можно ли обогнать тихохода через сплошную линию разметки при отсутствии в зоне видимости запрещающего знака (довольно частая на практике ситуация): споры об этом ведутся между юристами и судами давно, однозначного ответа нет.

ПДД по-прежнему не дают ответа на вопрос, можно ли обогнать тихохода через сплошную линию разметки при отсутствии в зоне видимости запрещающего знака

Обязанность обозначить себя знаками под стеклом теперь действует также для глухих водителей (желтый круг с тремя черными точками), сотрудников автошкол (красный треугольник с буквой «У» на учебных авто) и владельцев грузовиков (знаки «Опасный груз», «Крупногабаритный груз» и т. д.). Во всех этих случаях инспектор имеет право оштрафовать водителя на 500 руб. «В будущем можно предусмотреть дифференциацию штрафов по этой статье, уточнив размер санкции,— говорит депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, курирующий безопасность движения в парламенте,— но сейчас, скорее всего, менять КоАП не будем». Какой план разработало МВД по снижению аварийности на дорогах

Другая часть нововведений касается мотоциклистов. Байкерам со стажем менее двух лет теперь запрещено перевозить пассажиров на заднем сиденье (штраф 500 руб.). Для всех мотоциклистов меняется скоростной режим: отныне на автомагистралях они могут разгоняться до 110 км/ч (до вчерашнего дня действовало ограничение 90 км/ч), а без риска получить штраф — до 130 км/ч. Президент мотоциклетного клуба 77RUS Евгений Вдовенко считает, что в байкерском сообществе нововведения мало кто заметит. «Наверное, самые законопослушные позволят себе ездить чуть быстрее,— говорит он.— А те, кто привык ездить со значительным превышением скорости, а таких много, продолжат». При этом, заметил он, в последнее время на трассах стали появляться камеры, фотографирующие задний номер мотоцикла. «Знакомым уже приходили штрафы с М4, Калужского, Киевского шоссе»,— говорит Евгений Вдовенко. На платных магистралях госкомпании «Автодор», по данным «Ъ», подобных комплексов нет, в пресс-службе Росавтодора (федеральные магистрали) эту информацию уточнить не смогли.

Еще одно постановление правительства (N326), также вступающее в силу во вторник, уточняет процедуру обмена водительских удостоверений. Сегодня, напомним, если гражданин испортил или потерял водительские права, за дубликатом он обращается в ГИБДД. По новым правилам можно будет обратиться и в МФЦ. Там же можно будет получить и международные водительские права. В обоих случаях медицинская справка не требуется.

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