Главным управлением СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), которое по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина передали для расследования в центральный аппарат следственного ведомства. Связано это с тем, что его сотрудники уже имеют опыт расследования взрывов в столичном метро, а кроме того, им поручено дать объективную оценку действиям по предотвращению террористической атаки как сотрудников метрополитена, так и региональных правоохранительных органов.

Число жертв террористической атаки могло быть гораздо больше. Около трех часов дня на станции метро «Площадь Восстания» под одной из лавок было обнаружено другое самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции со сработавшей бомбой. Оно также находилось в черной мужской сумке. В качестве корпусов для обоих СВУ использовались пустые металлические автомобильные огнетушители (несколько подобных бомб, кстати, было взорвано в 2010 году в Дагестане).

Внутри них находилась взрывчатка, поверх которой с помощью скотча были закреплены стальные шарики от подшипников и монеты. По первоначальным оценкам экспертов, мощность взрывных устройств составляла от 300–500 г в тротиловом эквиваленте. Какое именно взрывчатое вещество использовали создатели «адских машинок», эксперты пока не уточняют. По некоторым данным, это была взрывчатая смесь на основе селитры. В действие обе бомбы, по предварительным данным, приводились звонками с сотовых телефонов.

По данным заслуживающего доверия источника “Ъ”, спецслужбы знали о подготовке акции в Санкт-Петербурге, но информация у них была далеко не полной. Ее предоставил россиянин, сотрудничавший с запрещенной в нашей стране террористической организацией «Исламское государство» и задержанный после возвращения из Сирии. Этот человек, по данным собеседника, занимал низшую ступень в иерархии боевиков, поэтому знал некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы. При этом даже со своими контактерами он поддерживал лишь телефонную связь.

Определив таким образом мобильные номера предполагаемых террористов и пробив их, оперативники выяснили, что все сим-карты были приобретены на рынках и не привязаны к реальным людям, поэтому были вынуждены ограничиться прослушкой переговоров боевиков, надеясь в итоге найти их самих или хотя бы выяснить подробности их замыслов.

Однако раскрыть всю сеть спецслужбы не успели — опытные эмиссары ИГ прибегали к помощи мобильников редко, а все их разговоры ограничивались короткими фразами, в которых не уточнялись имена, время и места встреч. После прогремевшего в метро взрыва оперативную игру пришлось срочно прервать, однако проведенная разработка все равно дала свои результаты — выявив телефонные номера, так или иначе задействованные среди участников сети, спецслужбы заблокировали их, разом лишив связи все подполье. Второй исполнитель, оставшись без связи, видимо, запаниковал и, отказавшись от исполнения задуманного, просто оставил сумку с бомбой под лавкой. Впрочем, пока это лишь предварительные, официально не подтвержденные данные.

После ЧП была полностью остановлена работа городского метрополитена. Все станции работали только на выход. А все объекты метрополитена, включая подземные перегоны, обследуют сотрудники силовых ведомств и пожарно-спасательных подразделений МЧС. По предварительным данным, полностью движение поездов метро возобновится лишь во вторник.

По распоряжению правительства Санкт-Петербурга проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамваях, а также электричках и части маршрутных такси в течение всего дня был бесплатным. Кроме того, в связи с происшествием в метрополитене и полной остановкой движения поездов открыто движение по временным автобусным маршрутам, дублирующим линии метро. На Западном скоростном диаметре в связи со взрывом в петербургском метро открыли все шлагбаумы для свободного проезда автотранспорта.

Сразу же после инцидента транспортная полиция усилила меры безопасности на всех подконтрольных объектах, включая вокзалы и аэропорт Пулково. А комитет по образованию в связи с происшедшими событиями принял решение об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях и переводе их 3 апреля на особый режим работы.

Образовательным учреждениям предписано организовать мероприятия по усилению контроля за пропускным режимом во всех зданиях, провести дополнительно тестирование систем безопасности, обследование прилегающих территорий. Допуск посетителей в здания образовательных учреждений осуществлять с обязательной фиксацией в журнале посещений. Кроме того, по специальному распоряжению в связи со сложной транспортной ситуацией все школы и детские сады сегодня работали в особом продленном режиме, чтобы дети могли дожидаться родителей под присмотром педагогов.

Вице-губернатор Анна Митянина, по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко из городского бюджета для помощи пострадавшим будет выделено 23 млн руб.: семьям погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим, получившим тяжелые ранения,— по 500 тыс. руб., а легкораненым — по 250 тыс. руб. Кроме того, всем пострадавшим будет обеспечена медицинская и психологическая помощь в полном объеме — как в федеральных, так и в региональных медицинских учреждениях. С семьями погибших и пострадавших уже работают психологи, сказала вице-губернатор.

Президент России Владимир Путин вечером 3 апреля прибыл к станции «Технологический институт» метро Санкт-Петербурга и возложил цветы к временному мемориалу у стены. Президент не стал отвечать на вопросы журналистов и уехал.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по взрыву в метро и заслуживает доклады спецслужб.

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне метро. По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, несколько десятков получили ранения.

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