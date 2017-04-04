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Ремонт ДК «Родина» в Бердске закончится в мае 2017 года

Полным ходом идет ремонт малого зала во дворце культуры «Родина» в Бердске. Как рассказал начальник управления капитального строительства Алексей Егошин, подрядчик уже завершает амфитеатр.

Ведутся работы и на этажах. Полностью «Родина» будет отремонтирована до 30 мая 2017 года. По крайней мере, в эти сроки постараются уложиться строители.

Всего на завершение реконструкции ДК потратят порядка 100 млн рублей. К лету «Родина» будет обновлена на 100%.

Напомним, реконструкция ДК «Родина» началась в 2015 году. Проект обошелся в полмиллиарда рублей. Зато теперь в Бердске есть место, куда не стыдно привезти столичных звезд и куда приятно сходить на концерт. Большой зал уже вовсю принимает посетителей. Функционируют десятки кружков и библиотека.

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Ремонт ДК «Родина» в Бердске закончится в мае 2017 года

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [11:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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