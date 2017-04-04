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Застрелили двух полицейских неизвестные в Астрахани

Нападение на патрульных полицейских совершено в Астрахани, в результате двое сотрудников погибли, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» руководитель пресс-службы УМВД Астраханской области Петр Русанов.

«Около 1:00 по местному времени (00:00 по Москве) было совершено нападение на сотрудников полиции, в результате которого погибли двое инспекторов», — сказал Русанов. По его словам, нападение произошло при оформлении ДТП.

«Известно, что нападавшие передвигаются на «газели». По предварительной информации, в полицейских стреляли пассажиры микроавтобуса», — сказал представитель УМВД. Полиция ведет поиск нападавших.

В свою очередь в региональном следственном управлении СКР сообщили, что следователи работают на месте происшествия.

«Убийство произошло в Ленинском районе Астрахани после того, как патрульные прибыли на сообщение о ДТП. На месте работает следственная группа», — сказал агентству старший помощник руководителя управления Андрей Хегай.

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Застрелили двух полицейских неизвестные в Астрахани

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [11:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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