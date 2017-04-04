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Опубликован список пострадавших во время теракта в метро Санкт-Петербурга

Число пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 51. Список госпитализированных, актуальный на 3:00 4 апреля, опубликован на сайте регионального управления МЧС.

— По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Обращаем внимание, что данный список актуален на 6:00 4 апреля, и будет обновляться по мере поступления информации, — сообщили в ведомстве.

В МЧС России продолжают работу телефоны «горячих линий», по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с «чрезвычайной ситуацией» в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.

15-летняя школьница из Барнаула стала единственным ребенком, пострадавшим при взрыве в метро в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ. Девочка сейчас находится в детской больнице №19 им. К.А Раухфуса. У нее черепно-мозговая травма и ожоги.

Ее навестила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. На официальном сайте уполномоченного по правам ребенка говорится, что девочка приехала в северную столицу вместе с бабушкой, чтобы выбрать вуз для поступления. Женщина также пострадала, ее госпитализировали во взрослую клинику.

Накануне глава Минздрава России Вероника Скворцова, прилетевшая в Санкт-Петербург для координации оказания медицинской помощи, сообщила, что четверо пострадавших при взрыве в метро находятся в крайне тяжелом состоянии.

В понедельник, 3 апреля, экстремисты попытались совершить двойной теракт в вагонах метро Санкт-Петербурга. Акция удалась лишь отчасти. В результате взрыва бомбы, заложенной в автомобильный огнетушитель, погибли 11 человек (по другой информации — 14). По некоторым данным, привести вторую бомбу в действие помешало блокирование телефонов предполагаемых террористов.

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Опубликован список пострадавших во время теракта в метро Санкт-Петербурга

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [11:15]

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