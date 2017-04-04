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Мест для первоклассников не хватает в школах Бердска

Из-за большого количества детей, которые 1 сентября 2017 года впервые перешагнут порог школы, Бердск столкнулся с проблемой нехватки мест в учебных заведениях. Особенно обострена ситуация в Микрорайоне. По оценки начальника управления образования Жанны Тузовой, район быстро растет и развивается, и понятно, что детей с каждым годом все больше и больше.

— В центральной части города закончен прием ребят в первый класс в школах №1 и №8, остальные школы продолжают набор. В Микрорайоне ситуация напряженная: именно в этой части города мы видим большой прирост населения. Мы изыскали все возможности, чтобы спасти положение. Откроем в школах №3, №5 и №11 по пять первых классов, — рассказала Жанна Леонидовна. По словам Тузовой, часть родителей просят, чтобы детей из Микрорайона принимали и в центральных школах. Однако это возможно только после 1 июля, во вторую волну набора.

Мэр Бердска Евгений Шестернин напомнил, что здесь важно проработать вопрос безопасности. Если школы выдержат дополнительную нагрузку, то выдержат ли ее и транспорт, а также парковки, где родители высаживают своих чад. Все эти нюансы решено обсудить на совещании.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал об огромных очередях при записи в первый класс. Родители боялись, что места в школах закончатся.

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Мест для первоклассников не хватает в школах Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [10:50]

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