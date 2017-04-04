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Прокуратура Доволенского района в ходе проведенного мониторинга в сети интернет выявила сайты, на страницах которых размещена информация о продаже редкого вида животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации — тонкохвостого полоза (змея).
— Соответствующая разрешительная документация на оборот особо ценных видов животных, на страницах сайтов отсутствовала. Размещение в открытом доступе информации о продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ, фактически способствует совершению преступлений, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Прокуратура направила в Доволенский районный суд Новосибирской области суд 2 исковых заявления о признании вышеуказанной информации запрещенной. 31 марта исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [10:40]
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