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Прокуратура закрыли сайты по продаже краснокнижных животных

Прокуратура Доволенского района в ходе проведенного мониторинга в сети интернет выявила сайты, на страницах которых размещена информация о продаже редкого вида животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации — тонкохвостого полоза (змея).

— Соответствующая разрешительная документация на оборот особо ценных видов животных, на страницах сайтов отсутствовала. Размещение в открытом доступе информации о продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ, фактически способствует совершению преступлений, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура направила в Доволенский районный суд Новосибирской области суд 2 исковых заявления о признании вышеуказанной информации запрещенной. 31 марта исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены.

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Прокуратура закрыли сайты по продаже краснокнижных животных

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [10:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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