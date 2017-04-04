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К старту глобального ремонта дорог готовится Бердск

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий поручил всем муниципальным образованиям региона уделить повышенное внимание подготовке и предстоящему старту реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации.

О значимости своевременного выполнения всех пунктов программы для дальнейшего развития дорожной сети Новосибирской области глава региона заявил на аппаратном совещании в понедельник, 3 апреля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на прошлой неделе программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации, разработанная в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», была принята за основу на публичном обсуждении, которое состоялось в Правительстве региона. В обсуждении приняли участие представители Бердска — вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова и начальник управления ЖКХ Владимир Захаров.

При этом, как сообщал «Курьер. Среда, Бердск», в городе тоже стартовало обсуждение программы с участием общественности. Мэрия принимает предложения.

В рамках подписанного соглашения с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) региону на реализацию программы будут предоставлены межбюджетные трансферты в размере 1 млрд рублей из федерального бюджета. Софинансирование областного бюджета на эти цели составило 1,005 млрд рублей.

По словам главы региона, в рамках VI Международного форума «Транспорт Сибири» запланировано совещание под руководством министра транспорта РФ Максима Соколова, посвящённое реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Мы должны показать, насколько эффективно и качественно способны использовать предоставленный нашему региону ресурс, — подчеркнул Губернатор. — Будьте готовы продемонстрировать на практике, как мы запустили проект развития транспортной системы на территории Новосибирской агломерации», — поставил задачу Владимир Городецкий.

Глава региона обратил внимание участников совещания на значимость своевременного выполнения запланированных объёмов работ, от которого напрямую зависит дальнейшее финансирование, а, значит, и обеспечение безопасности дорожного движения и развитие региональной дорожной сети.

Для справки

Приоритетный проект «Безопасные дороги» утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Его ключевая цель — обеспечить хорошее состояние дорог и сократить число аварийно-опасных участков в 34 городских агломерациях с населением свыше 500 тыс. человек в каждой. Срок реализации проекта: с ноября 2016 года по март 2026 года (включительно). С паспортом проекта можно ознакомиться на сайте правительства РФ.

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К старту глобального ремонта дорог готовится Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [10:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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