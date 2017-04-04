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Кукольный карнавал открылся в Бердске

В выставочном зале детской художественной школы «Весна» в Бердске открыта выставка работ учащихся и преподавателей «Кукольный карнавал». Здесь представлены более 150 экспонатов: эскизы кукол, художественные, текстильные куклы, куклы из керамики, бумаги и пластилина.

— Приглашаем детей и родителей 8 апреля в 15.00 на «Кукольный карнавал». В программе: знакомство с экспозицией и авторами работ; мастер-классы. Ждем вас по адресу: Бердск, К. Маркса, 9А, телефон 2-34-20, — рассказали в «Весне».

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [10:15]

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Снег, ветер: юго-западный
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