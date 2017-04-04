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Как сантехник лечил мне зубы

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Виктор:

Обратился в городскую стоматологическую поликлинику 30 марта (шатается коронка на зубе). В смотровом кабинете доктор предложил сразу эту проблему устранить.

Поведение его показалось странным. Несколько попыток поставить ее на место не удались (думал, он мне челюсть отломит — мужчина рослый). Выяснив у меня, где и кто ее ставил, произнес: «Как она ее засунула»? При том бурча про себя нецензурными словами.

Наконец сообразил, что он ее ставит неправильно. Отвердевший раствор почистив и положив новый, установил, предварительно сполоснув под водопроводным краном. Просто чудо, она сама оделась на зуб! Громко сказал: сто рублей на стол!?

Идя домой, я подумал: может, я зашел не в тот кабинет, и там был САНТЕХНИК в белом халате!?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [10:00]

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