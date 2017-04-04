Десятки людей высвободили из запертых квартир в этом году сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердcке. В некоторых случаях за запертыми дверьми оставались малыши, в других — люди крепко спали в своих квартирах и не реагировали на звонки телефона и стук в дверь. Но были и ситуации, когда людям требовалась срочная помощь. Когда речь шла о жизни и смерти. А они не могли открыть дверь и впустить родных или врачей.

Очередная ситуация, требующая работы спасателей, произошла утром 31 марта. Дежурному ПСО позвонила бердчанка-инвалид. Она сообщила, что ей стало плохо и открыть входную дверь она не может. Врачей она уже успела вызвать, но они не попадут в ее квартиру, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения ПСО Сергей Козин.

Через минуту спасатели выдвинулись на место. С помощью аварийно-спасательных инструментов они деблокировали дверь и вошли в помещение. Женщина лежала на полу в комнате. Сотрудники ПСО перенесли бердчанку на кровать и передали ее врачам скорой помощи.

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