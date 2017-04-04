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В ходе проведения рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере рыболовства на реке Обь вблизи плотины Новосибирской ГЭС сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России в речном порту Новосибирска совместно с Новосибирским отделом госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства задержали двоих мужчин. Они в специальных костюмах и снаряжении занимались подводной охотой в запрещенном для данного способа рыболовства месте
Стражи порядка доставили рыбаков на берег и провели с ними профилактическую беседу о том, что своими действиями они нарушили правила вылова водных биологических ресурсов, сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.
В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Согласно административному законодательству, мужчинам грозит наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [09:35]
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