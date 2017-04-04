8 апреля 2017 года холдинг «РЖД» примет участие в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант».

Впервые диктант можно будет написать на 6 крупных вокзалах страны, включая Курский и Казанский вокзалы Москвы, Калининград-Южный, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск (в залах ожидания повышенной комфортности), а также в скоростных поездах «Стриж».

На вокзалах в Новосибирске и Екатеринбурге акция пройдёт с 11:00 до 13:00, а в городах европейской части России – с 14:00 до 16:00 (время московское). Текст диктанта будет зачитываться волонтерами, прошедшими предварительную подготовку и аккредитованными организаторами акции.

Проверить свою грамотность смогут пассажиры трех поездов «Стриж» (№ 701 Нижний Новгород – Москва, № 702 «Стриж» Москва – Нижний Новгород и № 13 STRIZH Москва – Берлин. В поездах «Стриж» № 701 и 702 диктант состоится в 08:00, а в поезде № 13 STRIZH – в 14:00 (время московское).

Чтобы присоединиться к акции в поездах все желающие смогут подключиться к мультимедийному порталу и прослушать аудиозапись с диктантом. Подобный аудиоформат позволит не отвлекать отдыхающих рядом пассажиров.

Все участники акции «Тотальный диктант» будут обеспечены письменными принадлежностями.

Работы будут переданы экспертам на проверку, полученную оценку можно будет узнать на сайте totaldict.ru.

справка

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ.

За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек.

Тотальный диктант – общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет

известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

В Бердске Тотальный диктант пройдет на двух площадках — в центральной детской библиотеке и в молодежном клубе «Сто друзей».

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