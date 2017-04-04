Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вечером, 3 апреля, дал поручение усилить меры безопасности в метрополитене и наземном общественном транспорте в связи с событиями в Санкт-Петербурге. Вагоны буду осматривать в поисках подозрительных предметов.

«Полиции дано указание усилить контроль и проводить досмотр. Дежурные по станциям должны совершать обход с целью поиска посторонних предметов. Машинисты в оборотных тупиках станций метро будут осматривать вагоны», — заявил пресс-секретарь мэра Артем Роговский.

Аналогичные меры безопасности примут на наземном общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи на конечных остановках будут досмотрены на предмет наличия подозрительных предметов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 3 апреля в 14.40 по московскому времени в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв — на перегоне станций «Сенная площадь» и «Технологический институт». В Генпрокуратуре назвали случившееся терактом. По последним данным, погибли 14 человек, 45 пострадали.

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