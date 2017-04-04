Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Росприроднадзор счел незаконным снегоотвал ИП Голубева в водоохранной зоне Бердска

Росприроднадзор проверил нелегальный снегоотвал на берегу Обского моря возле парка отдыха «Зеленый остров». Кучи снега и грунта появились там в начале марта этого года.

Участок, где появился стихийный отвал, арендует индивидуальный предприниматель Виктор Голубев. Земля пока не освоена, но арендатор, видимо, решил, что за ненадобностью там можно хранить снег и грунт. Правда, представители ИП Голубева пояснили, что вывозят на свободный участок в лесу не снег, а толкьо грунт — со стройки микрорайона «Серебряный бор». Этой землей планируют засыпать котлованы.

Административно-техническая инспекция Бердска вынесла уведомление об очистке и рекультивации участка. Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» вместе с инспекторами зафиксировали, как на побережье, прямо в лесной массив едут КАМазы с комьями земли и снега, а на самом отвале работает бульдозер.

Автор видео Ксения Горелова

Специалисты департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу изучили материалы и провели свою проверку.

— Мы усматриваем признаки нарушений по ст. 8.42 КоАП. В водоохранной зоне присутствует техника, мы увидели там и отвал грунта вместе со снегом, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзора за водными ресурсами департамента РПН по СФО Татьяна Коновалова.

По словам Татьяны Владимировны, РПН принял к сведению и комментарий представителей ИП Голубева в СМИ о том, что земля на берег вывезена со стройки. И это только усугубляет положение арендатора с точки зрения закона.

В отношение Голубева будет составлен протокол об административном правонарушении. Потом последует процедура рассмотрения дела и исследование доказательств со стороны нарушителя. И только затем — окончательное решение.

Справка

КоАП РФ, Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

1. Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Новости smi2.ru

  • Тоннами вывозят грязный снег и землю со стройки ИП Голубева в лес Бердска (30)
  • Снег чистят, но не вывозят — пока его мало в Бердске (2)
  • Снег собирают и не вывозят в Бердске (3)
  • Снег свозят на Водозабор (13)
  • Росприроднадзор проверит нелегальный снегоотвал на участке Голубева в лесу Бердска (2)
Росприроднадзор счел незаконным снегоотвал ИП Голубева в водоохранной зоне Бердска

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [09:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[11:30] Застрелили двух полицейских неизвестные в Астрахани

[11:15] Опубликован список пострадавших во время теракта в метро Санкт-Петербурга

[10:50] Мест для первоклассников не хватает в школах Бердска

Все новости

[11:30] Застрелили двух полицейских неизвестные в Астрахани

[11:15] Опубликован список пострадавших во время теракта в метро Санкт-Петербурга

[10:50] Мест для первоклассников не хватает в школах Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: