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Росприроднадзор проверил нелегальный снегоотвал на берегу Обского моря возле парка отдыха «Зеленый остров». Кучи снега и грунта появились там в начале марта этого года.
Участок, где появился стихийный отвал, арендует индивидуальный предприниматель Виктор Голубев. Земля пока не освоена, но арендатор, видимо, решил, что за ненадобностью там можно хранить снег и грунт. Правда, представители ИП Голубева пояснили, что вывозят на свободный участок в лесу не снег, а толкьо грунт — со стройки микрорайона «Серебряный бор». Этой землей планируют засыпать котлованы.
Административно-техническая инспекция Бердска вынесла уведомление об очистке и рекультивации участка. Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» вместе с инспекторами зафиксировали, как на побережье, прямо в лесной массив едут КАМазы с комьями земли и снега, а на самом отвале работает бульдозер.
Автор видео Ксения Горелова
Специалисты департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу изучили материалы и провели свою проверку.
— Мы усматриваем признаки нарушений по ст. 8.42 КоАП. В водоохранной зоне присутствует техника, мы увидели там и отвал грунта вместе со снегом, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзора за водными ресурсами департамента РПН по СФО Татьяна Коновалова.
По словам Татьяны Владимировны, РПН принял к сведению и комментарий представителей ИП Голубева в СМИ о том, что земля на берег вывезена со стройки. И это только усугубляет положение арендатора с точки зрения закона.
В отношение Голубева будет составлен протокол об административном правонарушении. Потом последует процедура рассмотрения дела и исследование доказательств со стороны нарушителя. И только затем — окончательное решение.
Справка
КоАП РФ, Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
1. Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [09:10]
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