СКР по Новосибирской области проводит процессуальную проверку по информации, размещенной в средствах массовой информации.

На портале НГС 24 марта была опубликована статья, содержащая сведения о том, что по рассмотренному судом иску жителя города Новосибирска, поданному к ответчику в лице Государственного областного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №11 города Новосибирска», с указанного медицинского учреждения в качестве компенсации нанесенного истцу морального вреда взыскано 3 млн рублей.

— Основанием удовлетворения искового заявления послужил установленный в суде факт ненадлежащего оказания в марте 2016 года 33-летней супруге истца медицинской помощи в связи с наличием у той заболевания легких. 14 марта 2016 года в помещении больницы наступила смерть женщины. Указанные сведения в следственном управлении по Новосибирской области стали известны 3 апреля при проведении мониторинга СМИ. После установления приведенной информации по ней незамедлительно организована процессуальная проверка, — рассказали в СК.

В настоящее время проверяются все обстоятельства оказания женщине помощи в медицинском учреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В статье НГС рассказывал со ссылкой на результаты экспертизы, которую принял во внимание суд, что в 11-й больнице пациентка получила неполный диагноз — врачи не обнаружили и, соответственно, не лечили туберкулез легких, выявленный на судебно-гистологическом исследовании после смерти Ирины.

Во время той публикации в городской клинической больнице №11 от комментариев отказались, в том числе не сообщили, будет ли обжаловано решение суда, рассказали в пресс-службе минздрава Новосибирской области. Но по информации Терещенко, больница все же была намерена обжаловать решение в областном суде.

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