Военнослужащим Росгвардии приобретут бронированные автобусы и легковые транспортные средства на сумму 211,9 миллиона рублей. Все авто необходимо поставить на базы в Ростове-на-Дону, Московской области, столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске.

Ожидается закупка четырех легковых автомобилей марки «Есаул», стоимость каждого из которых равна 2,8 млн рублей, еще одно авто аналогичной марки, которое стоит на 200 тысяч рублей дороже, а также 22 автобуса «Федерал» по 8,985 миллиона за штуку, передает forum-msk.org.

То есть основной закупкой станут автобусы «Федерал» по цене без малого 9 миллионов за штуку — по простому этот транспорт называется «автозак».

Автозаки предназначены для крупнейших центров, показавших свою «неблагонадежность» по итогам акций 26 марта.

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