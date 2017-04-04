С рабочей версией Следственного комитета о возможной причастности 22-летнего Максима Арышева к теракту в петербургском метро не согласны его близкие. Об этом они сообщили «Фонтанке».

По словам друзей и родственников Максима, последний раз 3 апреля он выходил на связь со станции метро «Сенная площадь», откуда в сторону «Технологического института» проследовал поезд с бомбой в четвертом вагоне. Его присутствие в Сети до 14 часов 29 минут, в частности, помогло установить точное время взрыва. Максим направлялся с учебы на факультете информатики и прикладной математики Санкт-Петербургского государственного экономического университета в сторону дома на станции «Фрунзенская». При нем найдены паспорт гражданина Казахстана и студенческий билет.

«Он ехал привычным маршрутом, в Петербурге постоянно проживает несколько лет, исправно продлевал разрешительные документы, был всегда на виду, полностью социализирован, никогда не был замечен в чем-то даже близком к радикальным течениям», – говорят его близкие.

С телами погибших эксперты-криминалисты работали в метро до ночи. Характер травм на теле Максима указывает, что он находился в эпицентре взрыва. Это дало основание следствию предположить о его причастности к теракту. Это подтверждают и источники ТАСС.

«Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находились в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота», — сказал источник.

На месте взрыва обнаружено много фрагментов останков погибших, не только предполагаемого террориста. «Его личность предварительно установлена. Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками», — сообщили в правоохранительных органах.

Согласно первым выводам, смертник стоял недалеко от дверей, ближе к середине вагона. «В центре вагона нашли его руку с проводами, которые отправлены на экспертизу», — сказал источник.

При этом источник добавил, что взрывное устройство, приведенное в действие в метро в Санкт-Петербурге, было аналогично тому, которое обезвредили на станции «Площадь восстания». По его словам, мощность самодельного взрывного устройства составила 200-300 г в тротиловом эквиваленте. «Оно похоже по устройству на то, что было обезврежено на «Площади Восстания», — сказал источник. Бомба была начинена поражающими элементами — металлическими шариками и гайками.

В то же время собеседник агентства добавил, что в ходе экспертизы будет установлено, находилось ли взрывное устройство в огнетушителе, подобно обнаруженному на «Площади восстания». «От него (огнетушителя — прим. ТАСС) остались только обломки. Но тип начинки такой же», — пояснил источник.

По данным «Фонтанки», среди погибших опознана 18-летняя студентка Ксения Малюкова (ранее значилась в списках как Милюкова). Она направлялась с Васильевского острова на встречу с молодым человеком. На станции «Технологический институт» девушка должна была пересесть на другую ветку.

Ранее была зафиксирована смерть петербургского художника-кукольника Ирины Медянцевой, которая скончалась в автомобиле скорой помощи, и пенсионера Юрия Налимова.

Как сообщили родственники «Фонтанке», они по-прежнему не могут получить информацию по телефонам экстренных служб о местонахождении тел погибших.

По последней информации, жертвами теракта стали 14 человек, 45 получили ранения.

Петербургское управление МЧС публикует первые официальные списки пострадавших от взрыва в метро, которые остаются в больницах города. Ведомство приводит данные комитета по здравоохранению и обращает внимание, что информация актуальна на 03.00 вторника, 4 апреля, и постепенно будет обновляться.

Список пострадавших в результате ЧС на ст. м. «Технологический институт», остающихся по данным на 03:00 4 апреля в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга:

Мариинская больница, Литейный пр., 56

Быстрова Марина Евгеньевна 1967

Хасиев Виталий Вилич 1964

Митрофанова Наталия Владимировна 1960

Николаев Николай Алексеевич 1971

Станиславюк Дмитрий Дмитриевич 1996

Глазков Дмитрий Михайлович 1998

Тихомиров Владимир Владиленович 1955

Медянцева Елена Владимировна 1988

Кириллова Наталия Викторовна 1953

Еникеев Артур Ринатович 1996

Калинина Надежда Викторовна 1968

Калинин Сергей Владимирович 1971

НИИ им. И.И. Джанелидзе, ул. Будапештская, 3

Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович 1973

Велиев Заур Мушвих Оглы 1989

Бугрова Ирина Леонидовна 1971

Петрухина Светлана Николаевна 1955

Малыха Нина Ивановна 1953

Бугрова Анастасия Витальевна 1998

Слесаренко Анжелика Геннадьевна 1976

Куварин Константин Дмитриевич 1996

Захарченко Владимир Константинович 1997

Семенов Максим Сергеевич 1997

Власов Александр Валерьевич 1999

Баранцевич Игорь Алексеевич 1996

Турсунов Умар Ильханович 1997

Стужина Анна Сергеевна 1995

Карпакова Людмила Борисовна 1986

Неизвестная , примерно 1947

Неизвестная, примерно 1982

Неизвестная, примерно 1993

Неизвестная, примерно 1997

ВМА им. С.М. Кирова, ул. Лебедева, 6

Смирнова Татьяна Сергеевна 1996

Соседова Надежда Максимовна 1963

Володько Михаил Валентинович 1982

Бахлыкова Евгения Андреевна 1995

Зонов Михаил Григорьевич 1959

Постнов Сергей Александрович 1977

Мелибоев Нуридин 1993

Ульянов Дмитрий Сергеевич 1982

Абламская Анна Николаевна 1998

Городская больница № 26, ул. Костюшко, 2

Шабалин Юрий Аркадьнвич 1954

Чмыкало Тереза Владимировна 1998

Шушкевич Юрий Казимирович 1963

Головкова Светлана Борисовна 1972

Тарасенков Руслан Игоревич 1993

Вепренцев Михаил Алексеевич 1969

Колодкин Константин Евгеньвеич 1976

Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, пр. Культуры, 4

Гаюн Лев Дмитриевич 1998

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», ул. Вавиловых, 14

Петров Константин Александрович 1984

Гасанова Виктория Владимировна 1999

ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский пр., 4

Зяблицкая Александра Андреевна 2001

Взрыв произошел около 14.40, в понедельник, 3 апреля в вагоне метро на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». Погибли 14 человек, еще 45 пострадали и находятся в стационарах города. Как стало известно, в эпицентре взрыва в вагоне метро оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев. Помимо этого, у следствия есть основать полагать, что опознаны еще двое погибших – это 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.

Кроме того, в Петербурге задержали мужчину, которого разыскивали после теракта по записям камер наблюдения. Он заявил о своей непричастности в подрыву. Задержанным оказался уроженец Башкирии. Его персона привлекла силовиков благодаря характерной внешности и нахождением во время теракта у станции «Сенная площадь», откуда выехала электричка с самодельным взрывным устройством.

Председатель СК России Александр Бастрыкин прибыл в Санкт-Петербург на место происшествия, где произошел взрыв в вагоне поезда метро на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Председатель СК России лично скоординировал работу следственно-оперативной группы, а также дал ряд указаний по детальному осмотру места происшествия.

Затем Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, где заслушал доклады руководителей следственно-оперативной группы о результатах первоначальных следственных действий, дал поручения по основным направлениям расследования уголовного дела.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России.

Кроме того, в Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

— Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия, — заявила Петренко.

В настоящее время на месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа, следователи изымают все предметы, имеющие значение для следствия, допрашивают очевидцев, сотрудников метрополитена, уточняется количество погибших, пострадавших и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв.

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