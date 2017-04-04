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Найден кот (вроде бы). Вернем хозяевам. Тел. 8923 181 31 65.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [04:30]
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