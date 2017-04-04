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Найден кот (вроде бы)

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Леся:

Найден кот (вроде бы). Вернем хозяевам. Тел. 8923 181 31 65.

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Найден кот (вроде бы)

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [04:30]

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Курьер.Среда.Бердск

[04:30] Найден кот (вроде бы)

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Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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