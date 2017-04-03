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10 человек погибли в теракте в метро Санкт-Петербурга

В петербургском метрополитене произошел только один взрыв в вагоне поезда, сообщения о втором взрыве не подтверждаются, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «Взрыв прогремел на перегоне, когда поезд двигался от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт». Это произошло в третьем вагоне поезда после отправления, когда состав частично находился на перегоне», — сказал источник.

Он сообщил, что появившаяся ранее в СМИ информация о еще одном взрыве в другом составе не подтвердилась.

«Был всего один взрыв, пожара за ним не последовало. Все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва», — сказал источник.

Власти города подтвердили гибель 10 человек и наличие около 50 пострадавших.

Кроме того, по словам источника «Интерфакса», на станции метро «площадь восстания» было найдено несработавшее взрывное устройство.

Телефоны экстренных служб: +7 (812) 299-99-99 Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу +7 (495) 983-79-01 Справочная МЧС РФ +7 (499) 216-99-99 Единый телефон доверия МЧС РФ

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10 человек погибли в теракте в метро Санкт-Петербурга

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [20:05]

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Курьер.Среда.Бердск

[20:05] 10 человек погибли в теракте в метро Санкт-Петербурга

[19:20] Отменили остановку возле Гуменки

[18:15] Теракт: взорвали поезд в метро Санкт-Петербурга

Все новости

[20:05] 10 человек погибли в теракте в метро Санкт-Петербурга

[19:20] Отменили остановку возле Гуменки

[18:15] Теракт: взорвали поезд в метро Санкт-Петербурга


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Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 67%

03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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