В петербургском метрополитене произошел только один взрыв в вагоне поезда, сообщения о втором взрыве не подтверждаются, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. «Взрыв прогремел на перегоне, когда поезд двигался от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт». Это произошло в третьем вагоне поезда после отправления, когда состав частично находился на перегоне», — сказал источник.

Он сообщил, что появившаяся ранее в СМИ информация о еще одном взрыве в другом составе не подтвердилась.

«Был всего один взрыв, пожара за ним не последовало. Все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва», — сказал источник.

Власти города подтвердили гибель 10 человек и наличие около 50 пострадавших.

Кроме того, по словам источника «Интерфакса», на станции метро «площадь восстания» было найдено несработавшее взрывное устройство.

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