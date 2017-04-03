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На сайте администрации города размещён реестр пассажирских перевозок в Бердске, утверждённый постановлением № 805 от 29.03.2017 года.
В нём не значится летний маршрут автобуса №15 с остановочным пунктом в районе берега реки Гумёнки.
А ведь прошлым летом маршрутка возила туда пассажиров. Хоть и бывали порой справедливые реплики некоторых водителей по поводу того, что в маршрутной схеме остановки на берегу Гумёнки нет.
Однако же названный остановочный пункт весьма востребован пассажирами. Он оборудован и имеет подъезд и площадку.
На сайте администрации обратилась с просьбой решения вопроса о летнем маршруте автобуса №15 с остановочным пунктом на берегу.
Хочу знать мнение горожан-пассажиров — справедлива ли такая просьба, — на случай отрицательного ответа?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [19:20]
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