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Отменили остановку возле Гуменки

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:

На сайте администрации города размещён реестр пассажирских перевозок в Бердске, утверждённый постановлением № 805 от 29.03.2017 года.

В нём не значится летний маршрут автобуса №15 с остановочным пунктом в районе берега реки Гумёнки.

А ведь прошлым летом маршрутка возила туда пассажиров. Хоть и бывали порой справедливые реплики некоторых водителей по поводу того, что в маршрутной схеме остановки на берегу Гумёнки нет.

Однако же названный остановочный пункт весьма востребован пассажирами. Он оборудован и имеет подъезд и площадку.

На сайте администрации обратилась с просьбой решения вопроса о летнем маршруте автобуса №15 с остановочным пунктом на берегу.

Хочу знать мнение горожан-пассажиров — справедлива ли такая просьба, — на случай отрицательного ответа?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [19:20]

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