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Теракт: взорвали поезд в метро Санкт-Петербурга

Взрыв произошел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«На станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.

В свою очередь, представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга. «Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место», — сказал представитель управления.

Взрыв произошел около 14:30 мск. Пока нет сообщений о количестве погибших и пострадавших.

Новости smi2.ru

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Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [18:15]

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