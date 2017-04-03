Взрыв произошел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«На станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.

В свою очередь, представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга. «Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место», — сказал представитель управления.

Взрыв произошел около 14:30 мск. Пока нет сообщений о количестве погибших и пострадавших.

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