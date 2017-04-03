USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Взрыв произошел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«На станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.
В свою очередь, представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга. «Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место», — сказал представитель управления.
Взрыв произошел около 14:30 мск. Пока нет сообщений о количестве погибших и пострадавших.
Новости smi2.ru
Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [18:15]
[18:15] Теракт: взорвали поезд в метро Санкт-Петербурга
[17:45] Путин: интернет не должен быть местом квазисвободы
[17:25] Польша обвинила российских авиадиспетчеров в провоцировании катастрофы само...
[18:15] Теракт: взорвали поезд в метро Санкт-Петербурга
[17:45] Путин: интернет не должен быть местом квазисвободы
[17:25] Польша обвинила российских авиадиспетчеров в провоцировании катастрофы само...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: западный, юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный