Интернет не может быть местом «расхристанной квазисвободы», где бесконтрольно распространяется любая информация, уверен президент России Владимир Путин. В США и странах Европы, по его словам, уже введено очень жесткое регулирование, свои меры принимает Китай, и российские власти не могут стоять в стороне. В частности, они, считает Путин, должны ограничивать распространение в интернете информации по целому ряду тем (пропаганда самоубийств и терроризма, детская порнография, распространение наркотиков и т. д.), однако делать это нужно «аккуратно, цивилизованно и технологично».

«Общий подход, на мой взгляд, должен быть такой: нельзя все, что запрещено в законе. А все, что не запрещено, все можно», — отметил Путин, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Путин отметил, что власть должна «купировать угрозы», связанные с чрезмерной свободой в интернете, указав на опасность на опасность «автоматических вбросов». Но в то же время признал, что существующих в настоящее время ограничений «достаточно» и существующая система ограничений «функционирует нормально».

Президент напомнил, что многие считают требует ужесточения ограничений на распространение информации в интернете, передает РБК. Однако в решении этого власть, по словам Путина, должно исходить не из уверенности в том, что она «лучше всех все знает», но из состояния общества.

«Такие чувствительные вещи мы должны вырабатывать вместе с вами», — обратился президент к участникам медиафорума, — «Постепенно общество взрослеет, к людям приходит понимание, что такое хорошо, что такое плохо, на что мы можем пойти сегодня, а что избыточно».

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