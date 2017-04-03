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В Кремле выразили несогласие с выдвинутыми польской прокуратурой обвинениями в адрес российских авиадиспетчеров в связи с катастрофой самолета польского президента Леха Качиньского в апреле 2010 года.
«Обстоятельства этой трагедии уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам.
Ранее 3 апреля прокуратура Польши обвинила российских авиадиспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы лайнера Качиньского.
Associated Press приводит слова главы прокурорской группы по расследованию причин катастрофы Марека Кучиньского, у которого «нет сомнений» в том, что одной из причин крушения стало поведение «третьего лица», находившегося на диспетчерской башне.
Между тем источник в авиадиспетчерских службах РФ заявил «Интерфаксу», что обвинения польской прокуратуры в адрес российских авиадиспетчеров политизированы, окончательное решение о посадке принимает не диспетчер, а пилот.
«Строить конспирологические теории в отношении смоленской авиакатастрофы бессмысленно, — заявил источник. — Все это похоже на попытку заработать политические дивиденды. Технически диспетчер не оказывает решающего влияния на действия экипажа в подобной ситуации. Экипаж здесь самостоятельно очень сильно снизился, это подтверждается данными объективного контроля, которые фальсифицировать и подделать невозможно».
Катастрофа под Смоленском
Самолет, в котором находились президент Польши Лех Качиньский и другие государственные деятели страны, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли.
В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования катастрофы самолета. Непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Однако польская сторона впоследствии продолжала выдвигать новые версии. Так в 2015 году прокуратура Польши уже обвиняла двух российских авиадиспетчеров в «неумышленном доведении до авиакатастрофы» и в «создании опасной ситуации в воздухе». СК РФ тогда отверг обвинения польской стороны.
В феврале 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета, была проведена эксгумация тел погибших. Исследования показали, что жертвы крушения получили травмы, обычные для погибших в авиакатастрофе.
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