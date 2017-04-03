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После урагана обследуют крыши Бердска

Власти Бердска оценили последствия урагана, прошедшего 31 марта и 1 апреля по всему региону. По оценки начальника управления гражданской защиты Василия Пономарева, стихия обошла город стороной, и ущерб от нее — минимален.

Напомним, порывы ветра повалили ярмарочные домики на площади, сорвали два листа с телецентра в Микрорайоне, уронили несколько десятков дорожных знаков и повредили рекламные конструкции. Куда сильнее урон, например, в Ордынском районе, где сорвало крышу с детского сада. Не повезло и некоторым зданиям в Новосибирске. Там ураган тоже смел кровлю как лист бумаги.

Но несмотря на то, что Бердск отделался легким испугом, мэр Евгений Шестернин поручил проверить крыши социально значимых объектов. По его словам, порывы ветра могли если не сорвать, то повредить кровлю. И лучше выявить повреждения сейчас, чем дожидаться беды.

Особое внимание уделят школам и детским садам. Если там обнаружится повреждение, его необходимо будет устранить в кратчайшие сроки. Тем более, что дети 3 апреля вышли с каникул.

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После урагана обследуют крыши Бердска

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [17:10]

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Снег, ветер: юго-западный
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03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
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