Лекцию записал на видео один из учеников гимназии №2.

«Мы сегодня пришли на урок ОБЖ, и наш учитель сказал нам, что по распоряжению директора школы с нами надо провести лекцию по противодействию экстремизму, — сказал гимназист Сергей. — Свою лекцию он начал с того, что рассказал нам, как видит развитие страны. А затем перечислил несколько вариантов того, к чему может привести страну Алексей Навальный. Он говорил, что расследование против Дмитрия Медведева Навальному заказал Владимир Путин. Это сделано для того, чтобы бороться с «пятой колонной», которая сейчас сидит в Кремле. После этого он сказал, что Навальный, возможно, хочет создать в России украинский вариант событий, то есть Майдан.

Ну и самое интересное: Алексей Навальный хочет придти к власти путем школьников, которые в силу своего «дебилизма и скудоумия», не способны понимать серьезные вещи, о которых говорят в школе. Он также высказал мнение, что либерализм — это тоже самое, что и фашизм. И что те люди, которые вышли на митинги — фашисты.

Учитель призвал нас одуматься и не совершать таких преступлений, за которые потом мы будем отвечать перед Богом. После лекции я и еще несколько моих одноклассников сходили к директору и рассказали, что преподаватель ОБЖ назвал нас фашистами. Директор сказала, что поговорит с ним».

Сергей рассказал, что во время лекции он пытался вступить в дискуссию с учителем, но учитель ответил ему, что он не дорос до того возраста, когда можно будет высказывать свое мнение.

«Некоторые одноклассники меня поддержали, другие — поддержали учителя, — сказал Сергей. — Класс разделился на два лагеря. Этот учитель и раньше на своих уроках высказывался на политические темы. Он говорил, что сейчас идет революция и мы пытаемся развалить страну. Мы — это «дети Интернета», которые слишком много сидят в сети, слишком много слушают и смотрят. И именно через наши руки пытаются совершить революцию. И что Владимир Путин пытается спасти страну от таких, как мы. Раньше мы с ним спорили, высказывали свое мнение. Сегодня он нам сказал, что больше слушать нас не станет».

Пять человек из этого класса были на митинге против коррупции, прошедшем в это воскресенье в Томске.

Видео той самой лекции по противодействию экстремизму, предоставленное одним из учеников.

Видео ТВ2

Расшифровка

Учитель: [неразборчиво]. В российской цивилизации, что у нас строилась и в Советском Союзе, было развитие человека как вида. Не закрывали школы, не было разлагающих телепередач и тому подобное. Сейчас, согласно признанным ценностям либерализма, можно все.

Школьник: Вы путаете либерализм и либертарианство.

Учитель: Нет, я не путаю эти вещи. Истинные либералы говорят о том, что нельзя препятствовать человеку делать то-то и то-то. Ребенок смотрит порнуху, ради Бога. Если мы что-то запрещаем, то значит свободу угнетаем. Либералы препятствуют развитию человека как вида, они препятствуют становлению человека. Они опускают человека, благодаря плюрализму, на животный уровень. Что у нас сейчас произошло? [неразборчиво]. У нас произошла либерализация и деградация права, никто этого не отрицает. Но либералы, в силу своего идиотизма и исключительности, этого не видят. Произошла страшная деградация молодого поколения. В силу своего возраста я могу сравнить. Но вы же не верите нам, вы смотрите на мир сквозь либеральные очки. Вот в этом и заключается страшная разрушительная сила либерализма. Подумайте, за что выступаете?

Школьник: Я знаю, за что я выступаю.

Учитель: За деградацию человека как вида. Ответ будете держать, господа либералы, не перед людьми, а перед Господом Богом.

Школьник: А вопрос можно?

Учитель: В чем взгляд либерализма, понял? Фашизм об этом говорит открыто, он стимулирует низменные инстинкты, агрессию. Поэтому либерализм и фашизм массы и захватывает. Поэтому либерализм — это страшный упадок человечества. И еще в чем связь фашизма и либерализма? Либерализм, понятно, основан на правах человека. И вы тиражируете эти взгляды, взгляды буржуазии. <в это время несколько учеников расшумелись, преподаватель повышает тон, кидает что-то в них и кричит: Заткнись, на! Эмоции потом. Совсем охренели что ли?> ….Либерализм — это свобода недочеловека, который находится на животной ступени развития. Когда какую-то скотину приравняли к высокодуховному человеку. Вот в чем опасность либерализма. Люди не равны по своей ступени развития. И когда одновременно дают права пятилетнему, 14-летнему и 80-летнему — это преступление. [неразборчиво]. Либерализм ведет человечество в ад. Либералисты хотят ввести господство англосаксов в мире. И вы поддерживаете, в силу своего скудоумия, англосаксов. Фашисты мнили себя истинными арийцами. А вы кем мните себя? Вы же холопы англосаксов, сами того не ведая. И установите их фашизм в глобальном масштабе. Господство англосаксов на всей планете Земля. И способствуете уничтожению главного народа своей страны. Вы — предатели. Изменники. Вы либералы-фашисты. Поняли, почему? [неразборчиво]. Навальный раскачал всю администрацию президента. Многие люди думают так, как я. Многие. Но в стране об этом не говорят. Господа либералы, вам конец. Процесс пошел не только у нас в стране, он пошел по цитадели империализма. В США поняли, что избрание Трампа, за которого ты болел (обращается к одному из школьников)…

Школьник: Я? Я за Клинтон болел.

Ученики смеются.

Учитель: Конец либерализма в цитадели, а вы до сих пор не поняли. Вас давно обрекли за заклание. И я предупредил.

Школьник: Меня многие уже предупреждали во многих государственных структурах.

Учитель: Я тебя по-человечески предупреждаю. Маму пожалей. Прозрей. Я тебе говорю, что ты будешь отвечать перед Всевышним. Домой приди, спокойно осмысли. Эти эмоции не помогут здесь.

Школьник: Мы же фашисты, чего нам осмысливать?

Учитель: Через годик посмотрим, через два.

В свою очередь, директор Русской классической гимназии №2 Светлана Ярославцева рассказала журналисту ТВ2 в телефонном разговоре, что никакого распоряжения о проведении лекции по противодействию экстремизму она не давала.

«Никакого распоряжения не было, была планерка в понедельник, — рассказала Светлана Ярославцева. — На ней я попросила учителей быть чрезвычайно осторожными с высказываниями, чтобы не дай Бог, уберечь наших детей от любых провокаций, связанных с любым экстремизмом. Чтобы не ходили никуда и не попадали не под какие раздачи. Нужно быть осторожными в своих высказываниях еще и потому, что у детей есть их законные представители и родители. И формирование их (детей) политических и социальных позиций происходит комплексно. Школа вряд ли сможет переформатировать то, что сложилось в семье или в среде. После урока дети ко мне подошли и спросили: давала ли я такое распоряжение. Я, честно говоря, учителя еще не видела и не знаю, что он такого наговорил. Может, он по собственной воле захотел предостеречь детей от выхода на улицы с непонятными последствиями. Я непременно это выясню. Я слабо себе представляю, что бы подумал обо мне коллектив, если бы я кому-то что-то сказала и обозвала всех фашистами. Про меня, как человека, часто дающего интервью, в том числе и ТВ2, навряд ли могут сказать, что я чью-то позицию политическую выказываю. Моя единственная задача — обучение и воспитание, остальное — от лукавого. У нашего департамента образования такого рода всплесков обострения точно не было, но если у нашего учителя такой всплеск произошел, то я все выясню».

Информация о том, что учитель истории и ОБЖ Виталий Хованский, назвавший вышедших на акцию против коррупции учеников «либералами-фашистами» и «холопами англосаксов», госпитализирован в больницу с сердечным приступом не подтвердилась. Он находится в добром здравии и ведет уроки согласно рсписанию.

Более того, он заявил: «Моя позиция патриотическая и я никому не дам раскачивать Родину. Да, я человек эмоциональный, ну и что? Кто-то позволяет гораздо больше».

В департаменте городского образования создана специальная комиссия. Об этом ТВ рассказали в пресс-службе мэрии.

«Проверка в Русской классической гимназии №2 проводится по заявлению гражданина Якуничкина Д.М., которое поступило в департамент образования города Томска, 31 марта 2017 года. Приказано провести проверку фактов, изложенных в обращении. Результаты проверки должны быть предоставлены 10 апреля», — сказали в мэрии.

Добавим, это не единственный случай в Томске, когда преподаватели беседуют со своими учениками и студентами о последствиях выхода на антикоррупционные митинги. Недавно в YouTube был опубликован видеоролик, на которой старший преподаватель кафедры общей и экспериментальной физики ТГУ Николай Пичкуров отчитывает студентов, которые пришли на митинг «Он нам не Димон».

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