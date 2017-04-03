В России начались первые отказы в назначении страховых пенсий по старости из-за нехватки пенсионных баллов. В Пенсионном фонде уверяют, что эта проблема касается лишь тех граждан, которые получали «серую» зарплату. Эксперты отмечают, что государство в этой ситуации ведет себя «как карточный шулер». Оно вынуждает работников требовать, чтобы им платили зарплату, которая давала бы необходимые баллы, но с себя снимает всяческую ответственность.

300 саратовцев

Сотни граждан России могли в прошлом году остаться без страховой пенсии из-за нехватки пенсионных баллов. А некоторые работающие граждане пенсионного возраста могли вообще остаться без пенсии, следует из информации, размещенной на сайтах некоторых региональных отделений Пенсионного фонда России (ПФР), — социальная пенсия выплачивается лишь после окончания трудовой деятельности.

«Более 300 саратовцев в прошлом году остались без пенсии», — гласит заголовок пресс-релиза, размещенного на портале регионального отделения ПФР.

На самом деле их почти 400, уточняется в тексте: «396 саратовцам в 2016 году для назначения страховой пенсии по старости не хватило стажа и (или) количества пенсионных коэффициентов (баллов)», — гласит сообщение.

Похожая информация есть на сайте отделения ПФР по Республике Марий Эл: «44 жителям республики, достигшим пенсионного возраста, в назначении пенсии было отказано, так как им не хватило либо стажа, либо пенсионных баллов».

Сколько всего таких «пенсионных отказников» по России, в ПФР на момент выхода заметки затруднились сообщить. А разбивка по причинам отказов вовсе не ведется, отметили в фонде.

Нехватка стажа и (или) баллов в большинстве случаев — последствия теневой занятости, добавляют в саратовском отделении ПФР. «Получая «серую» зарплату сейчас, в старости можно остаться с мизерной пенсией», — предупреждают там.

Под «мизерной» пенсией имеется в виду социальная, ее размер сегодня составляет 8742 руб., что всего на 2,4% больше прожиточного минимума пенсионера. Платят ее неработающим гражданам пенсионного возраста. Страховую пенсию получать выгоднее — ее средний размер 13 655 руб., и выплата не зависит от того, продолжает пенсионер работу или нет.

Требования к пенсионерам, которые на протяжении многих десятков лет ограничивались лишь возрастом и трудовым стажем, резко изменились с 2015 года. Теперь пенсия по старости, которая раньше именовалась трудовой, называется «страховая», и для ее назначения гражданину нужно накопить определенное количество пенсионных баллов, стоимость которых меняется каждый год.

Для того чтобы получить страховую пенсию по старости в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет страхового стажа и 11,4 пенсионного балла.

С каждым годом с новых пенсионеров требуется все большее и большее их количество: на 2,4 балла больше ежегодно, пока к 2025 году требуемое число баллов не достигнет 30.

Во всем виновата серость

Требования государства к стажу совпадают с требуемым числом баллов только у тех граждан, чья зарплата выше определенного порога. В текущем году это 10 500 руб., то есть сумма, на треть превышающая официально установленный МРОТ (7800 руб.). Таким образом, граждане с минимально «проходным» стажем 8 лет и зарплатой ниже 10 500 руб. не получат права на страховую пенсию в этом году.

На запрос «Газеты.Ru» в Пенсионном фонде ответили, что так ставить вопрос некорректно, «потому что это норматив 2017 года». В следующем году он уже будет другим, напомнили в пресс-службе.

Минимальный размер оплаты труда, установленный сегодня, позволяет гражданину заработать всего 1,03 балла за год. Таким образом, минимальный стаж для самой низкооплачиваемой категории работников в стране на самом деле уже 11 лет, а не 8, а к 2025 году с такой зарплатой придется официально проработать 30 лет. Для граждан с более высокой зарплатой потребуется 15-летний стаж.

Пенсионный фонд, после запроса «Газеты.Ru», 30 марта опубликовал заявление о том, что недобора баллов у людей с «белой» зарплатой быть не может. «Описанная проблема — недобор баллов — может коснуться только тех трудящихся, кто получает «серую» зарплату. Причины подобных ситуаций нужно искать не в балльной системе, а в теневой занятости», — говорится в заявлении.

В то же время вице-премьер Ольга Голодец дважды за март заявляла, что в России 5 миллионов граждан получают зарплату на уровне МРОТ и в целом стоимость рабочей силы в нашей стране сильно занижена. По данным Росстата, зарплату до 10 600 руб. включительно получали больше 10% всех работников в стране.

В категорию тех, кто сегодня недополучает баллов, попадают и индивидуальные предприниматели: фиксированный годовой платеж для ИП с оборотом менее 300 тыс. руб. дохода (27 990 руб.) позволяет накопить около 1 балла в год, подтвердили в Пенсионном фонде.

Государство, как карточный шулер

Действующая балльная система — это очередная попытка государства легализовать доходы населения, говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов, но государство в этой ситуации ведет себя «как карточный шулер: оно вынуждает работников требовать, чтобы им платили зарплату не меньше этих необходимых баллов, но снимает с себя всяческую ответственность».

Но у низкооплачиваемых работников мало инструментов давления на работодателей, которые выбирают такую систему, не желая уплачивать взносы — особенно в кризис. «Вы можете требовать что угодно, но сейчас, в период экономического спада, вас никто спрашивать не будет», — говорит Смирнов.

Оставляя работника наедине с этой проблемой, государство ведет себя не вполне честно. К тому же некоторые граждане могут не знать о том, что не заработали достаточно баллов. «Когда они приходят за пенсией, может случиться скандал», — предполагает Смирнов.

Правда, в каждом случае надо смотреть: сколько именно баллов не хватает, советует эксперт — вероятно, что вопрос можно решить в течение года-двух, продолжив трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

Министр труда Максим Топилин, выступая в пятницу на коллегии министерства, обратил особое внимание на разъяснительную работу с гражданами. На сайте Пенсионного фонда «каждый гражданин, пенсионер, может посмотреть, сколько взносов, сколько баллов у него накоплено», заявил он. «Пожалуйста, работайте с населением с точки зрения этого инструмента. Люди сами должны понимать, что это неправильно и опасно, когда работодатель за них не платит страховые взносы. Это нужно пропагандировать и разъяснять», — добавил Топилин.

Пропаганды на сайтах региональных управлений ПФР уже хватает, убедилась «Газета.Ru» — почти на каждом в марте опубликовано по два-три текста по этой теме с такими заголовками, как: «Работа без оформления сегодня — минимальная пенсия завтра», «Как «цвет» зарплаты влияет на размер будущей пенсии» или «Нелегальная занятость лишит права на пенсию».

На сайте Пенсионного фонда, где каждый желающий сегодня может подсчитать свою приблизительную пенсию, вы не можете получить лишь одной важной детали, уточняет Смирнов: сколько к тому времени, как вы выйдете на пенсию, будет стоить один балл.

«Что будет через 30 лет — никто не знает, а государство играет в одни ворота, потому что то индексирует на некий уровень инфляции, то не индексирует, как в 2016 году», — говорит эксперт.

Вероятно, именно поэтому никакие разъяснения Пенсионного фонда и правительства не могут внушить людям веру в пенсионную систему, и многие граждане продолжают выбирать теневую занятость, даже без давления со стороны работодателя.

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