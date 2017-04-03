Бердск вошел в программу «Безопасные и качественные дороги». Как рассказал директор УЖКХ Владимир Захаров, программное финансирование получат шесть аварийных участков. Кроме того, выделят деньги на капитальный ремонт улиц Маяковского и Лунной.

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Ларисы Степановой, программа рассчитана на несколько лет — с 2019 по 2025 год.

— По итогам программы, Бердск планирует отремонтировать дорог на 1 млрд рублей. Кроме ремонта дорог, планируется еще установка фотофиксации, заграждений, светофоров, — перечислила Лариса Владимировна. Капитальный и ямочный ремонты начнутся летом. А пока в Бердске ведут аварийный ремонт, призванный временно выровнять дорожное полотно. Ремонт делают горячим асфальтом.

— Карты, которые мы делали в 2015-16 годах, пока дефектов не имеют, разрушается полотно, которое мы в те годы не ремонтировали. Анализ проведен, с 23 марта мы вышли на работу, в субботу работали уже два звена по проведению аварийного ремонта, — сообщил Захаров.

На сегодня дыры залатали на улицах Первомайская, Химзаводская, Павлова, Боровая и Горького. В ближайшие дни дорожники дойдут до улиц Свердлова, Островского, Спортивной и Лелюха. После чего рабочие подлатают второстепенные дороги.

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