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Бердск вошел в программу «Безопасные и качественные дороги». Как рассказал директор УЖКХ Владимир Захаров, программное финансирование получат шесть аварийных участков. Кроме того, выделят деньги на капитальный ремонт улиц Маяковского и Лунной.
По словам вице-мэра по городскому хозяйству Ларисы Степановой, программа рассчитана на несколько лет — с 2019 по 2025 год.
— По итогам программы, Бердск планирует отремонтировать дорог на 1 млрд рублей. Кроме ремонта дорог, планируется еще установка фотофиксации, заграждений, светофоров, — перечислила Лариса Владимировна. Капитальный и ямочный ремонты начнутся летом. А пока в Бердске ведут аварийный ремонт, призванный временно выровнять дорожное полотно. Ремонт делают горячим асфальтом.
— Карты, которые мы делали в 2015-16 годах, пока дефектов не имеют, разрушается полотно, которое мы в те годы не ремонтировали. Анализ проведен, с 23 марта мы вышли на работу, в субботу работали уже два звена по проведению аварийного ремонта, — сообщил Захаров.
На сегодня дыры залатали на улицах Первомайская, Химзаводская, Павлова, Боровая и Горького. В ближайшие дни дорожники дойдут до улиц Свердлова, Островского, Спортивной и Лелюха. После чего рабочие подлатают второстепенные дороги.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [16:05]
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