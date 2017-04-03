Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

1 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Бердске

Бердск вошел в программу «Безопасные и качественные дороги». Как рассказал директор УЖКХ Владимир Захаров, программное финансирование получат шесть аварийных участков. Кроме того, выделят деньги на капитальный ремонт улиц Маяковского и Лунной.

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Ларисы Степановой, программа рассчитана на несколько лет — с 2019 по 2025 год.

— По итогам программы, Бердск планирует отремонтировать дорог на 1 млрд рублей. Кроме ремонта дорог, планируется еще установка фотофиксации, заграждений, светофоров, — перечислила Лариса Владимировна. Капитальный и ямочный ремонты начнутся летом. А пока в Бердске ведут аварийный ремонт, призванный временно выровнять дорожное полотно. Ремонт делают горячим асфальтом.

— Карты, которые мы делали в 2015-16 годах, пока дефектов не имеют, разрушается полотно, которое мы в те годы не ремонтировали. Анализ проведен, с 23 марта мы вышли на работу, в субботу работали уже два звена по проведению аварийного ремонта, — сообщил Захаров.

На сегодня дыры залатали на улицах Первомайская, Химзаводская, Павлова, Боровая и Горького. В ближайшие дни дорожники дойдут до улиц Свердлова, Островского, Спортивной и Лелюха. После чего рабочие подлатают второстепенные дороги.

Новости smi2.ru

  • Ямы на дорогах — национальное достояние (3)
  • Ямы на дорогах Бердска в декабре засыпают отсевом (12)
  • Ямочный ремонт разбитых участков дорог начался в Бердске (6)
  • Увеличат штрафы за плохой ремонт дорог в России (0)
  • Уважаемый мэр! Не хотелось вас беспокоить, но меня вынуждают ваши подчинённые (7)
1 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [16:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:15] Теракт: взорвали поезд в метро Санкт-Петербурга

[17:45] Путин: интернет не должен быть местом квазисвободы

[17:25] Польша обвинила российских авиадиспетчеров в провоцировании катастрофы само...

Все новости

[18:15] Теракт: взорвали поезд в метро Санкт-Петербурга

[17:45] Путин: интернет не должен быть местом квазисвободы

[17:25] Польша обвинила российских авиадиспетчеров в провоцировании катастрофы само...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 67%

03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: