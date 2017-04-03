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Дорогие бердчане! Понимаю, что обращение на этом сайте неуместно, но, может быть, именно здесь я найду человека, который поможет.
Ребенок мечтает о собаке, шпице. Финансовой возможности приобрести у нашей семьи нет. Может, у кого-то намечается рождение щенков, без документов. И Вы сможете продать недорого, буду очень благодарна!
Помогите осуществить мечту!
Пишите или в комментариях координаты или на почту zaholes@mail.run.
Спасибо!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [16:00]
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[17:25] Польша обвинила российских авиадиспетчеров в провоцировании катастрофы само...
[18:15] Теракт: взорвали поезд в метро Санкт-Петербурга
[17:45] Путин: интернет не должен быть местом квазисвободы
[17:25] Польша обвинила российских авиадиспетчеров в провоцировании катастрофы само...
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