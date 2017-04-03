Дорогие бердчане! Понимаю, что обращение на этом сайте неуместно, но, может быть, именно здесь я найду человека, который поможет.

Ребенок мечтает о собаке, шпице. Финансовой возможности приобрести у нашей семьи нет. Может, у кого-то намечается рождение щенков, без документов. И Вы сможете продать недорого, буду очень благодарна!

Помогите осуществить мечту!

Пишите или в комментариях координаты или на почту zaholes@mail.run.

Спасибо!

Новости smi2.ru