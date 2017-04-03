Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Помогите ребенку осуществить мечту!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мама:

Дорогие бердчане! Понимаю, что обращение на этом сайте неуместно, но, может быть, именно здесь я найду человека, который поможет.

Ребенок мечтает о собаке, шпице. Финансовой возможности приобрести у нашей семьи нет. Может, у кого-то намечается рождение щенков, без документов. И Вы сможете продать недорого, буду очень благодарна!

Помогите осуществить мечту!

Пишите или в комментариях координаты или на почту zaholes@mail.run.

Спасибо!

Новости smi2.ru

  • Шок: у слепой девушки украли собаку-поводыря в метро (2)
  • Худенький пес на куртке не перезимует (8)
  • Спасенная от мучительной смерти овчарка в Бердске обрела новых хозяев на Алтае (8)
  • Сидит пес в дождь и не двигается. Вдруг, помощь нужна бедолаге (2)
  • Свора собак напала на 4-летнюю малышку на детской площадке в Бердске (22)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [16:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:15] Теракт: взорвали поезд в метро Санкт-Петербурга

[17:45] Путин: интернет не должен быть местом квазисвободы

[17:25] Польша обвинила российских авиадиспетчеров в провоцировании катастрофы само...

Все новости

[18:15] Теракт: взорвали поезд в метро Санкт-Петербурга

[17:45] Путин: интернет не должен быть местом квазисвободы

[17:25] Польша обвинила российских авиадиспетчеров в провоцировании катастрофы само...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 67%

03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: