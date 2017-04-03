В конгресс США внесён законопроект, в котором предлагается принять санкции против Москвы в ответ на киберугрозы с её стороны, — несмотря на отсутствие доказательств.

Кроме того, на днях сенатор от штата Огайо представил резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа ужесточить действующие экономические ограничения в связи с трёхлетней годовщиной воссоединения Крыма с Россией и, как он выразился, «растущей агрессией РФ».

Один из аргументов автора инициативы — шутка Владимира Путина о «не заканчивающихся границах России», которую конгрессмен, похоже, не понял.

Американские политики предпринимают новые шаги для продления антироссийских санкций. Соответствующий законопроект был представлен во вторник, 28 марта, в конгресс США.

Инициатива принадлежит члену палаты представителей, республиканцу Алексу Муни. Сейчас проект находится на первой стадии обсуждения. Прежде чем попасть на рассмотрение конгрессменов, он должен быть утверждён комитетом конгресса.

Примечательно, что Вашингтон вводит всё новые санкции против России, однако доказательства российских кибератак или вмешательства России в конфликт в Донбассе так и не предоставлены.

В четверг, 30 марта, в сенате впервые озвучили результаты расследования о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. Глава спецкомитета по разведке сената Ричард Бёрр сообщил, что эксперты проработали весомую часть секретных документов, но так и не пришли к окончательному выводу.

«Делать выводы уже сейчас было бы безумием», — признался он.

Ранее, 25 марта, США ввели санкции против восьми российских оборонных предприятий, которые якобы нарушили законодательство США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В чём именно обвиняются российские компании, Вашингтон не уточнял.

Не оценили шутку

Ещё одним поводом для ужесточения антироссийских санкций, по мнению членов конгресса, является присоединение Крыма. В понедельник, 27 марта, сенатор от Демократической партии Шеррод Браун представил резолюцию, в которой он обращается к Дональду Трампу с требованием признать «агрессию Москвы» и встать на защиту Украины.

«Сенат призывает президента Соединённых Штатов поддержать Украину, осудить продолжающуюся российскую агрессию и использовать все возможные средства для пресечения воинственного поведения России, в том числе ужесточение экономических санкций, помощь оборонительными летальными вооружениями, поддержку демократии и гуманитарное содействие», — говорится в резолюции, передает RT.

Резолюцию подписали ещё 15 конгрессменов. В тексте документа приведён стандартный список обвинений в адрес Москвы: нарушение Минских соглашений, ответственность за сбитый малайзийский Boeing на Украине в июле 2014 года. Доказательств между тем так и не предоставили

Кроме того, в Вашингтоне, похоже, всерьёз восприняли шутку Владимира Путина о границах России.

«Президент Путин сделал тревожные заявления о своих взглядах на российскую территорию, сказав, что граница России «нигде не заканчивается». Далее он отметил, что в вопросе присоединения Крыма «ни о чём не жалеет», — сообщается в тексте документа.

В прошлом году в ходе награждения лауреатов премии Русского географического общества российский президент спросил 9-летнего знатока географии Мирослава Оскирко, где заканчиваются граница России.

«Граница России заканчивается через Берингов пролив, где США», — ответил мальчик.

Рассмеявшись, Путин сказал, что «граница России нигде не заканчивается», но при этом добавил, что пошутил.

Казалось бы, при чём тут Украина…

Автор резолюции представляет в сенате интересы жителей штата Огайо. Именно там расположена одна из крупнейших украинских диаспор в Америке.

«Украинцы штата Огайо понимают опасность ничем не сдерживаемой российской агрессии, поэтому нам нужно использовать любую возможность, чтобы высказываться против незаконной российской аннексии Крыма и присутствия России на Украине. Эта резолюция — способ осудить продолжающееся военное присутствие РФ, но нам также необходимо принимать другие меры. Поэтому я работаю над вопросом сохранения и ужесточения санкций в отношении России», — заявил сенатор Браун на своём официальном сайте.

…и правые в Европе

Наказать Россию предлагают и за поддержку правых партий в ЕС. С такой инициативой выступила Исследовательская организация «Центр американского прогресса», которой руководят влиятельные представители демократов, — в их числе доверенное лицо Хиллари Клинтон Нира Танден. Организация опубликовала список европейских правых партий, которые якобы имеют связь с российским правительством.

В их число вошли французская партия «Национальный фронт», «Альтернатива для Германии», «Партия свободы» в Австрии и Нидерландах, Партия независимости Соединённого Королевства (UKIP), итальянская партия «Лига Севера» и партия «Движение пяти звёзд».

Выводы основаны на публикациях в СМИ, в которых сообщается, что лидеры этих партий встречались с представителями российских властей и получали финансирование из Кремля.

Депутат партии «Лига Севера» Паоло Гримольди опроверг эти заявления. По его мнению, подобные обвинения подтверждают отсутствие истинных демократических принципов внутри партии, поддерживающей Хиллари Клинтон.

«Мы никогда не получали и рубля от России. Настоящие демократы должны уважать мнение оппозиции, даже если оно противоречит их собственному. А псевдодемократическая партия США, наоборот, навязывает всему миру исключительно одну, выгодную им точку зрения», — рассказал Гримольди.

«Центр американского прогресса» спонсируют известный своей лоббистской деятельностью фонд инвестора Джорджа Сороса «Открытое общество», Фонд Форда и даже посольство Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщается в ежегодном отчёте центра.

Страх одиночества

Демократы пытаются повлиять на конгресс, потому что боятся потерять своих сторонников в Европе, которые помогают США поддерживать статус лидера на международной арене и противостоять России, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Правые партии в Европе строят свои политические программы на тезисах, которые коренным образом отличаются от идей правящих партий, — они выступают против евроинтеграции, миграционной политики Брюсселя, а главное — за сотрудничество с Россией. Партии «Национальный фронт» и «Лига Севера», а также Австрийская партия свободы считают обвинения западного истеблишмента в адрес Кремля безосновательными», — говорит эксперт.

Напомним, что в апреле во Франции состоятся президентские выборы. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — одна из главных кандидатур на пост главы государства. Кроме того, в этом году пройдут парламентские выборы в Германии и Италии.

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