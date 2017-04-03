Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Следы фекалий не нашла за Вечным огнем АТИ Бердска

Ответ по жалобе на слив нечистот прямо в снег возле парка Победы получил 3 апреля от административно-технической инспекции (АТИ) житель Бердска. В нем сказано, что специалисты АТИ выезжали на место и следов слива жидких бытовых отходов на почву и загрязнение территории нечистотами не обнаружили.

Напомним, бердчанин Иван Митусов 23 марта стал очевидцем того, как ассмашина сливала фекалии за парком Победы ближе к Мичуринскому. Ассенизаторы, как рассказали владельцы расположенных рядом гаражей, делают здесь это постоянно уже несколько лет. Бердчанин заставил водителя ассмашины убрать шланг и дождался, когда машина уедет. Действия ассенизаторов снял на видео и прислал в «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщили в АТИ, административную статью за слив сточных вод в неустановленных местах отменили. Теперь, если ассмашины сливают стоки в любой канализационный колодец — это не считается нарушением. В случае, если фекалии сливают мимо колодца, прямо на землю, и этими отходами загрязняют окружающую среду, то тогда этот факт нужно зафиксировать и отправить материалы в Росприроднадзор.

До отмены статьи за слив нечистот в неустановленных местах административного кодекса сотрудники АТИ плотно занимались нарушителями-водителям ассмашин. Штраф за незаконный слив жидких бытовых отходов не превышал 1000 рублей. В Бердске действовала лишь одна официальная точка для слива сточных вод: за железнодорожным переездом рядом с канализационно-насосной станцией. Но ассенизаторы предпочитали сливать нечистоты в колодцы по всему городу.

Иван Митусов был даже удивлен, когда получил ответ из АТИ, ведь письменный запрос он туда не посылал. Но когда прочел, что ему ответили, то был крайне возмущен.

-На видео видно все: где стоит машина, куда сливает нечистоты. Что, я специально подогнал ассмашину, чтобы снять постановочный ролик? Полный бред. Или что я все это придумал или во сне мне это приснилось, — говорит с чувством досады » Иван.

Бердчанин предполагает, что с таянием снега могли уйти и нечистоты. Поэтому специалисты АТИ и не нашли следов. Но между тем, есть же документальное подтверждение, отмечает Митусов.

Владельцы гаражей сообщают, что после истории с ассмашиной, ассенизаторов возле парка Победы больше не видели.

Новости smi2.ru

  • Фекальные стоки поселка Светлого вывозят ассмашины КБУ Бердска (4)
  • Озеро из фекалий устроили ассенизаторы в курортной зоне Бердска (8)
  • Нечистоты из выгребных ям Бердска незаконно сливают в канализацию (8)
  • В военном городке ассенизаторы сливают свое содержимое (21)
  • Ассенизаторы заливают фекалиями Бердск (3)
Следы фекалий не нашла за Вечным огнем АТИ Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [15:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:45] Следы фекалий не нашла за Вечным огнем АТИ Бердска

[15:40] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[15:30] Говорящих по-русски женщин не пустили в ресторан Мадрида

Все новости

[15:45] Следы фекалий не нашла за Вечным огнем АТИ Бердска

[15:40] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[15:30] Говорящих по-русски женщин не пустили в ресторан Мадрида


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 67%

03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: