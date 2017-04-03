Ответ по жалобе на слив нечистот прямо в снег возле парка Победы получил 3 апреля от административно-технической инспекции (АТИ) житель Бердска. В нем сказано, что специалисты АТИ выезжали на место и следов слива жидких бытовых отходов на почву и загрязнение территории нечистотами не обнаружили.

Напомним, бердчанин Иван Митусов 23 марта стал очевидцем того, как ассмашина сливала фекалии за парком Победы ближе к Мичуринскому. Ассенизаторы, как рассказали владельцы расположенных рядом гаражей, делают здесь это постоянно уже несколько лет. Бердчанин заставил водителя ассмашины убрать шланг и дождался, когда машина уедет. Действия ассенизаторов снял на видео и прислал в «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщили в АТИ, административную статью за слив сточных вод в неустановленных местах отменили. Теперь, если ассмашины сливают стоки в любой канализационный колодец — это не считается нарушением. В случае, если фекалии сливают мимо колодца, прямо на землю, и этими отходами загрязняют окружающую среду, то тогда этот факт нужно зафиксировать и отправить материалы в Росприроднадзор.

До отмены статьи за слив нечистот в неустановленных местах административного кодекса сотрудники АТИ плотно занимались нарушителями-водителям ассмашин. Штраф за незаконный слив жидких бытовых отходов не превышал 1000 рублей. В Бердске действовала лишь одна официальная точка для слива сточных вод: за железнодорожным переездом рядом с канализационно-насосной станцией. Но ассенизаторы предпочитали сливать нечистоты в колодцы по всему городу.

Иван Митусов был даже удивлен, когда получил ответ из АТИ, ведь письменный запрос он туда не посылал. Но когда прочел, что ему ответили, то был крайне возмущен.

-На видео видно все: где стоит машина, куда сливает нечистоты. Что, я специально подогнал ассмашину, чтобы снять постановочный ролик? Полный бред. Или что я все это придумал или во сне мне это приснилось, — говорит с чувством досады » Иван.

Бердчанин предполагает, что с таянием снега могли уйти и нечистоты. Поэтому специалисты АТИ и не нашли следов. Но между тем, есть же документальное подтверждение, отмечает Митусов.

Владельцы гаражей сообщают, что после истории с ассмашиной, ассенизаторов возле парка Победы больше не видели.

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