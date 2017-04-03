Ситуация вокруг ресторана Sagardi в испанской столице, руководство которого ранее якобы отказалось принять русскоязычных женщин, не связана с национальностью клиентов. Об этом ТАСС сообщил собственник и генеральный директор Grupo Sagardi Микель Лопес де Виньаспре.

«Мы уже обговорили это с клиенткой, которая сделала запрос о проведении мероприятия, — отметил он. — Вопрос урегулирован». По его словам, ресторан изначально не мог провести праздник, поскольку «не занимается организацией вечеринок».

«Действительно, правда, что мы промешкали четыре дня, чтобы ответить ей (клиентке — прим. ТАСС), а она думала, что место уже забронировано, в этом проблема», — объяснил Лопес де Виньаспре.

«У нас много русскоязычных клиентов, — заверил генеральный директор. — Это недоразумение». «С клиенткой уже поговорили, она приняла извинения», — отметил собственник, добавив, что ситуация «не имеет ничего общего» с вопросом национальности девушек.

Ранее в социальной сети Facebook на странице группы «Доброе утро, Мадрид!», которая объединяет более 1,2 тыс. русскоязычных женщин в испанской столице, появилось сообщение о том, что менеджер ресторана якобы заявил организаторам большой вечеринки, что «люди русского происхождения не приветствуются» в заведении.

«Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида», — написала организатор праздника Анастасия Самоторова.

По ее словам, было решено зарезервировать «бар в ресторане Sagardi на 1 апреля» на 100 человек. «И вот, вчера вечером звонит мне менеджер мадридского Sagardi и сообщает, что резерв аннулирован, — подчеркнула она. — Смысл в том, что люди происхождением из России «не формат» заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах».

Девушка уже написала заявление в полицию о дискриминации.

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