Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Говорящих по-русски женщин не пустили в ресторан Мадрида

Ситуация вокруг ресторана Sagardi в испанской столице, руководство которого ранее якобы отказалось принять русскоязычных женщин, не связана с национальностью клиентов. Об этом ТАСС сообщил собственник и генеральный директор Grupo Sagardi Микель Лопес де Виньаспре.

«Мы уже обговорили это с клиенткой, которая сделала запрос о проведении мероприятия, — отметил он. — Вопрос урегулирован». По его словам, ресторан изначально не мог провести праздник, поскольку «не занимается организацией вечеринок».

«Действительно, правда, что мы промешкали четыре дня, чтобы ответить ей (клиентке — прим. ТАСС), а она думала, что место уже забронировано, в этом проблема», — объяснил Лопес де Виньаспре.

«У нас много русскоязычных клиентов, — заверил генеральный директор. — Это недоразумение». «С клиенткой уже поговорили, она приняла извинения», — отметил собственник, добавив, что ситуация «не имеет ничего общего» с вопросом национальности девушек.

Ранее в социальной сети Facebook на странице группы «Доброе утро, Мадрид!», которая объединяет более 1,2 тыс. русскоязычных женщин в испанской столице, появилось сообщение о том, что менеджер ресторана якобы заявил организаторам большой вечеринки, что «люди русского происхождения не приветствуются» в заведении.

«Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида», — написала организатор праздника Анастасия Самоторова.

По ее словам, было решено зарезервировать «бар в ресторане Sagardi на 1 апреля» на 100 человек. «И вот, вчера вечером звонит мне менеджер мадридского Sagardi и сообщает, что резерв аннулирован, — подчеркнула она. — Смысл в том, что люди происхождением из России «не формат» заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах».

Девушка уже написала заявление в полицию о дискриминации.

Новости smi2.ru

  • Шок от авиакатастрофы: Туристы боятся летать после крушения самолета в Египте (5)
  • Чартеры в Турцию не полетят (2)
  • У россиян кончились деньги на заграницу (8)
  • У вас есть вопросы к звездам, которые выступят на Дне города? (13)
  • Туропреаторы отказались от горящих туров (1)
Говорящих по-русски женщин не пустили в ресторан Мадрида

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [15:30]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:45] Следы фекалий не нашла за Вечным огнем АТИ Бердска

[15:40] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[15:30] Говорящих по-русски женщин не пустили в ресторан Мадрида

Все новости

[15:45] Следы фекалий не нашла за Вечным огнем АТИ Бердска

[15:40] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[15:30] Говорящих по-русски женщин не пустили в ресторан Мадрида


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 67%

03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: