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В Бердске появится аэрокосмический комплекс. Такую перспективу обсудили на уровне областного правительства.
— Совещание прошло в рамках создания на базе Бердска аэрокосмического комплекса по развитию малой беспилотной авиации — аэропарк. В координирующий совет приглашены четыре института. Рассматривался вопрос нашего бердского аэродрома. Перспективы достаточно серьезные, начиная от строительства и сборки композитных самолетов и беспилотников, — рассказал вице-мэр Бердска Александр Тужик.
По словам Александра Михайловича, в рамках этого же проекта в Бердске откроется филиал Сибирского авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина.
Напомним, ранее мэр Бердска Евгений Шестернин заявлял о том, что на базе аэродрома «Бердск. Центральный» планируют испытывать самолеты малой авиации. Перспектива открытия учебного центра для молодых летчиков тоже обсуждается не первый год.
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