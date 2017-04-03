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Аэрокосмический комплекс появится в Бердске

В Бердске появится аэрокосмический комплекс. Такую перспективу обсудили на уровне областного правительства.

— Совещание прошло в рамках создания на базе Бердска аэрокосмического комплекса по развитию малой беспилотной авиации — аэропарк. В координирующий совет приглашены четыре института. Рассматривался вопрос нашего бердского аэродрома. Перспективы достаточно серьезные, начиная от строительства и сборки композитных самолетов и беспилотников, — рассказал вице-мэр Бердска Александр Тужик.

По словам Александра Михайловича, в рамках этого же проекта в Бердске откроется филиал Сибирского авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина.

Напомним, ранее мэр Бердска Евгений Шестернин заявлял о том, что на базе аэродрома «Бердск. Центральный» планируют испытывать самолеты малой авиации. Перспектива открытия учебного центра для молодых летчиков тоже обсуждается не первый год.

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Аэрокосмический комплекс появится в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [15:30]

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