Помогают семье Наде Ярковой, в результате ДТП пятый год прикованной к постели, читатели «Курьер. Среда. Бердск». Хотя мама Нади, Ольга Махкамова, и не просила помощи благотворителей. Она лишь рассказала о том, как сейчас Надежда себя чувствует и что есть проблема с пеленками. Бесплатную доставку задерживают, а денег для их приобретения нет. Экономить приходится каждую пеленочку. Прочитав об этом, бердчане сами попросили номер карты Сбербанка, чтобы перечислять средства для покупки гигиенических средств. И собрали 12885 рублей.

Напомним, вечером 15 октября 2012 года 20-летнюю Надю Яркову сбил автомобиль. Пострадавшую с черепно-мозговой травмой увезли в больницу, где сделали трепанацию черепа. Лишь в марте следующего года ее выписали из больницы. Доктора сказали, что прежней Надя уже никогда не станет. У 24-летней девушки нет контакта между спинным и головным мозгом. Она никогда не будет разговаривать. Врачи говорят о том, что встать на ноги ей поможет только чудо. По словам Ольги Махкамовой, доктора советуют делать Наде массаж и постоянно крутить ее и вертеть.

В 2014 году Ольга Махкамова еще надеялась, что подсказки, как улучшить состояние дочери, даст дорогостоящее обследование. Таких денег у родных Нади не было, поэтому за помощью они обратились к читателям «Курьер. Среда. Бердск». За несколько дней благотворители собрали 30 тыс. рублей, а один из них предложил полностью оплатить обследование в клинике. Мать поехала записывать дочь на прием в НИИТО, но специалисты посоветовали, чтобы она зря не тратила деньги. Лучше пусть купит на них специальную кровать для дочери.

Родные Нади Ярковой были готовы вернуть все деньги, переданные добросердечными людьми. Но благотворители предложили купить на собранную сумму кровать, которая как раз стоила 30 тыс. рублей. Это приобретение значительно облегчило жизнь матери, на плечи которой полностью лег уход за дочерью.

Ольга Ивановна утверждает, что рассудок у дочери сохранился. Она с удовольствием смотрит телевизор. Улыбается, когда ей что-то нравится, и плачет, когда грустно. Когда мать начинает плакать от бессилия, Надя перестает капризничать и даже старается сделать все возможное, чтобы ей было легче ее перевернуть или усадить.

— Мне было так неудобно, даже стыдно, когда благотворители начали нам помогать. Ведь не одна я такая, у которой несчастье и не хватает средств. Но позже стыд и неудобство перечеркнула благодарность. Безмерная. Как только поступили первые 10 тыс. рублей, я побежала сняла деньги и на 7000 рублей купила пеленок, салфеток, прокладок. А 2 апреля нам доставили девять упаковок одноразовых пеленок из соцстраха. Так что теперь нам хватит пеленок на несколько месяцев, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Ивановна.

К оставшимся на карте средствам бердчанка добавит деньги с полученной пенсии и купит кресло с высокой спинкой, чтобы усаживать в него дочь.

На карту Сбербанка, оформленную на Ольгу Махкамову, перечислили средства благотворители: Алексей Владимирович — 10 000 рублей, Ольга Борисовна — 100, Екатерина Вадимовна — 185, Анна Сергеевна — 300, Лилия Викторовна — 700, Оксана Владимировна — 100, Анастасия Борисовна — 1000, Ренат Курванжанович — 500 рублей.

Ольга Махкамова еще раз от всего сердца благодарит всех людей, не оставшихся равнодушными к ее проблеме.

Три упаковки подгузников и две упаковки пеленок, а также средства гигиены принесли для Нади Ярковой в редакцию «Курьера» Семен, Наталья и другие бердчане. Как только у Ольги Ивановны будет возможность оставить дочь под чьим-нибудь присмотром, она приедет за подарками благотворителей.

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