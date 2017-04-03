Куклы должны правдиво изображать образ физически здорового человека, быть привлекательными. В них не допускается нарушений строения тела человека, свидетельствующих об отклонениях — перекошенные глаза или рот, отсутствие зрачков в глазах, наличие протезов, рогов, ушей, хвостов, перепонок между конечностями. Эти и другие обязательные требования содержатся в проекте технического регламента таможенного союза «О безопасности игрушек». Цель — защита психического здоровья детей. В противном случае — штрафы и удаление с рынка за нарушение техрегламента.

Эксперты пяти стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили критерии «правильных» и «вредных» игрушек. От последних, опасных для нравственного здоровья детей, включая внешне здоровую куклу Барби (но она не воспитывает хозяйственность и семейные ценности, а только интерес к шопингу и мужчинам) предлагают очистить прилавки магазинов представители Казахстана. А для этого включить в техрегламент норму об обязательной психолого-педагогической экспертизе кукол перед их продажей.

Эти предложения обсудили и в Евразийской экономической комиссии. Поправки не поддержали Россия и Белоруссия, сообщила «РГ» глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Представители рабочей группы от России, в которую входят члены ассоциации, ученые, психологи, педагоги считают невозможным оценивать куклы на «психолого-педагогическую безопасность». Такого нет нигде в мире.

Нет в мире и экспертов, которые бы отбраковывали кукольный товар. И как быть с контентом? Сегодня все мировые производители кукол сопровождают свои персонажи мультиками, фильмами, наклейками, пазлами. И весь этот контент свободно здравствует на ТВ, в интернете. По данным российских психологов, 88 процентов дошколят смотрят мультики в интернете.

Резко отрицательно отозвалась об обязательной экспертизе профессор, руководитель единственного в России центра психолого-педагогической экспертизы игрушек МГППУ Елена Смирнова. Она подтвердила, что ни в мире, ни в России нет специалистов, которые бы объективно оценивали игрушки, внешность которых отклоняется от заданной. смотрите также В московском метро задержан пассажир со странными игрушками

«Абсурд, что куклы должны быть реалистичными. Больше половины кукол не подходят под эти критерии, включая фей с крылышками, неваляшек без ножек. А куда деть страшненького Буратино с длинным носом, Русалочку или Карлсона с моторчиком? Или кикимор, леших и других чудищ из русских сказок — Кощея, Бабу Ягу, Змея-Горыныча», — говорит профессор.

По ее мнению, из обихода может быть выкинут целый пласт устаревших «чудовищ», которые сопровождали в мире детства прежние поколения детей. А обязательная экспертиза внешнего образа кукол откроет путь к полному субъективизму и коррупции.

Кроме того, в России для таких экспертиз не подготовлена почва. Для того, чтобы их проводить, нужен огромный штат экспертов. А весь штат центра Смирновой состоит из 8 человек. Спусковым крючком, считает она, стали убеждения определенной части общества, что чудища, монстры и другие новые современные персонажи, портят психику ребенка. «Мы некоторые из игрушек-«чудищ», действительно не рекомендуем производителям и родителям, но только в качестве ориентиров», — говорит Смирнова. — Четких критериев, а тем более научных данных о том, что они вредят психики ребенка нет».

Отрицательные заключения на этот счет предоставили Европейский союз и Ассоциация производителей игрушек США. В них говорится, что игрушки всегда являются хорошо сбалансированной «игровой диетой», так как дают возможность детям безопасно играть в реальные жизненные ситуации, создавать различные сценарии в вымышленном мире, исследовать результаты, изучать, выражать и регулировать такие эмоции, как любовь, заботу, сопереживание, понимание и вместе с тем разочарование, страх, гнев и агрессию. А оценка педагогическим составом безопасности является беспрецедентной, не соответствует нормам ВТО. Ни один другой рынок в мире в отношении любой продукции не имеет такого требования, уточняют в письмах зарубежные коллеги.

Профессор кафедры психологии МГУ Галина Солдатова говорит, что у каждого поколения детей свои герои и антигерои, а детская субкультура сегодня формируется на другой основе — традиционные образы вытесняются цифровыми. «Взрослые не понимают новое поколение «zed», пребывают в страхе и от того готовы идти на запреты», — говорит психолог. Способы влияния нужны другие. Сегодня Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предлагает целый комплекс таких «беззапретных» способов влияния на развитие здорового рынка игрушек.

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