Провал на улице Первомайской временно устранили. Как сообщили в администрации Бердска, яма напротив магазина «Громада» засыпана. Однако она по-прежнему огорожена, так как ее капитальное устранение только предстоит.

Напомним, ямы образовались на одной из главных улиц Бердска в конце марта. По словам директора Комбината бытовых услуг, виной тому — дефект на водоводе. Старый коллектор давно разрушается. И грунт периодически проваливается то там, то тут. Этот участок водовода пока не меняли. Поэтому предотвратить провал не удалось.

Пока ямы залили бетоном. Но из-за оседания грунта их будут постоянно подсыпать щебнем — для уплотнения. Окончательно устранить провалы, как уточнил Кожин, можно будет только в мае.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поставил задачу обезопасить дорогу как можно скорее.

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