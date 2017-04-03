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Закрыт детсад со снесенной ураганом крышей в Новосибирской области

Губернатор Владимир Городецкий на совещании чиновников сегодня, 3 апреля, поставил задачу оперативно устранить последствия урагана, который обрушился на Новосибирскую область 31 марта. Проведение восстановительных работ глава региона поручил взять под контроль своему заместителю Сергею Сёмке.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение в населённых пунктах семи муниципальных районов области, повреждены крыши нескольких социально значимых объектов и жилых домов.

Благодаря своевременным действиям 35 аварийно-восстановительных бригад, по состоянию на 1 апреля электроснабжение было восстановлено в полном объёме, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На данный момент на контроле ведомства находится устранение повреждений крыш восьми объектов, пять из которых — социально значимые.

Министр образования Новосибирской области Сергей Нелюбов доложил, что самые значительные повреждения наблюдаются в Таскаевской школе Барабинского района и в детском саду посёлка Козиха Ордынского района. И если в Таскаевской школе повреждения локализованы и образовательный процесс идет в штатном режиме по отдельному расписанию, то детский сад функционировать не будет до полного восстановления кровли.

«Необходимо как можно более оперативно приступить к восстановлению кровель объектов, которые оказались в зоне стихийного бедствия. К этой задаче важно отнестись максимально серьезно и в самые сжатые сроки провести необходимые ремонтно-восстановительные работы», — подчеркнул Губернатор.

В Бердске стихия тоже причинила ущерб. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в пятницу, 31 марта, ураган снес крышу с телецентра в Микрорайоне, перевернул ярмарочные палатки, уронил дорожные знаки и рвал баннеры. Последствия шторма до чих пор ликвидируют.

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Закрыт детсад со снесенной ураганом крышей в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [14:25]

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