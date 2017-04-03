В пятницу, 31 марта, в конференц-зале администрации Бердска состоялось заседание рабочей группы по организации и проведению областной молодёжной акции «Навстречу завтра». Были приглашены директора учреждений, задействованных в качестве принимающих площадки акции на своей территории, директора школ и колледжей.

В повестке заседания – обсуждение общего регламента и готовности площадок проведения областной молодёжной акции «Навстречу завтра», информирование и организация зрителей из числа обучающихся образовательных организации и студентов учебных заведений среднего профессионального образования для участия в акции.

Форум предполагает мастер-классы и творческие мастерские, практикумы по правильному питанию, спектакль, ледовое шоу, встречи с интересными людьми.

Молодежная акция в Бердске приурочена ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года. От Новосибирской области определена квота: 125 участников и 90 волонтеров. Заявки на участие уже подали более 600 жителей региона.

Программа фестиваля будет разделена на три блока – спортивный, культурный и дискуссионный. Принять участие могут лидеры молодежных НКО, молодые ученые, инженеры, IT-специалисты, журналисты, преподаватели и предприниматели, победители научных олимпиад и конкурсов, лидеры студенческих спортивных клубов и студенческого самоуправления, а также представители творческой молодежи.

Получить подробную информацию о требованиях к кандидатам, а также зарегистрироваться можно на сайте. Прием заявок от потенциальных участников ведется до 15 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Новости smi2.ru