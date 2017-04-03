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Не до Крыма

В России стало больше граждан, готовых предъявить требования государству, и меньше тех, кто готов ему помогать, выяснил «Левада-центр». Социологи видят в этом исчерпанность «крымского консенсуса», который уже не компенсирует обществу обостряющихся социально-экономических проблем.

В КПРФ считают, что недовольство россиян будет нарастать весь предвыборный год. А в «Единой России» назвали «колебания настроений общества естественными», поскольку «социальное самочувствие всегда отстает от экономики».

Недовольство россиян общим ухудшением социально-экономической ситуации в стране изменило их отношение к государству, выяснил «Левада-центр». В марте прошлого года 25% граждан считали, что «государство дает немало, но можно требовать и большего». Теперь таких 31%. С 25% до 31% выросли и ряды более категоричных граждан, которые уверены: «государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны».

Доля радикально мыслящих граждан не увеличилась: как и год назад, лишь 19% готовы «заставить» государство служить их интересам. Но если год назад 17% граждан считали, что государство «в таком положении, что граждане должны ему помочь, даже идя на жертвы», то теперь таких только 11%.

«Пока это еще раздражение, возникшее оттого, что люди из-за кризиса вынуждены на всем экономить и отказываться от привычного потребления на фоне непрерывных коррупционных скандалов»,— пояснил перемену массовых настроений директор «Левада-центра» Лев Гудков. Иные опросы центра, по его словам, показывают, что «люди перестают понимать смысл действий России в Сирии», существенно «снизилась их готовность нести жертвы ради величия державы», «нарастает тревога за будущее». «Заканчивается “крымская мобилизация” и, соответственно, консолидация общества вокруг власти,— считает он.— Тренд переломился: патриотическая волна не просто слабеет, она проходит, напряжение в обществе будет усиливаться».

«Это тенденция,— согласен с социологами секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Сергей Обухов.— Ведь в стране построено потребительское общество, а значит, претензии на фоне кризиса будут нарастать и одновременно будет углубляться отчуждение от государства». Если же учесть, что в марте 2018 года предстоят президентские выборы, то и протестный настрой будет «политизироваться», полагает коммунист. Господин Обухов не берется судить, насколько радикальнее в такой ситуации должны стать оппозиционные партии. «Но они должны быть действительно оппозиционными, иначе общество отторгнет партии вместе с государством»,— говорит он.

«Социальное самочувствие всегда отстает от экономики, для которой худшая ситуация была в прошлом году. Сейчас ситуация в экономике улучшается, а через какое-то время будет улучшаться и в социальной сфере»,— заявил “Ъ”  первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев. По его словам, «колебания настроений общества» являются «естественными и закономерными», а партия и фракция «должны принимать решения и законы, которые направлены на защиту прав и интересов людей».

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Не до Крыма

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [13:45]

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