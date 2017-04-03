Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

В режиме «секретности» прошла антираковая акция «Розовая ленточка» в Бердске

Акция «Розовая ленточка» прошла в Бердске 31 марта. Правда, прошла она не так заметно, как в прошлые годы. Бердская центральная городская больница не рассылала в СМИ сообщения о грядущей акции. Не было пресс-релизов и на сайте областного минздрава.

Сегодня, 3 апреля, на еженедельном аппаратном совещании главврач БЦГБ Юрий Краморов отчитался о результатах акции.

— 31 марта прошла ежегодная, ставшая уже традицией, медицинская акция «Розовая ленточка» — осмотр женщин, выявляем онкологию. При помощи областных специалистов осмотрено было 280 женщин. У 30 найдены отклонения. В прошлом году мы побольше посмотрели. Но по процентам не увеличилось (количество выявленных отклонений), — доложил Юрий Николаевич.

После совещания «Курьер. Среда. Бердск» поинтересовался у Краморова, анонсировалась ли акция. К слову, другие СМИ Бердска тоже не получали никаких релизов о предстоящем осмотре.

Приводим диалог с Юрием Николаевичем дословно:

— Почему про «Розовую ленточку» информации никакой не было? — А зачем она вам нужна? — В смысле — зачем? Это же для всех акция. Где-то был анонс? — Где-то был, наверное.

На момент этой публикации пока не удалось получить комментарий от минздрава.

Тем временем, читатели «Курьер. Среда. Бердск» тоже недоумевают, почему ежегодная акция в этот раз была «засекречена». По мнению читательницы Натальи, осмотр нынче проходили только муниципальные и государственные служащие:

— Для простых смертных доступа к специалистам, приезжающим раз в год, нет. Дискриминация? — говорит возмущенная бердчанка.

Напомним, «Розовая ленточка» — это акция, направленная на выявление и профилактику заболеваний молочной железы, в том числе рака. Каждый год в бердскую больницу съезжались маммологи и онкологи из областной больницы. Все желающие могли обследовать грудь: сделать маммографию и УЗИ. Кроме того, специалисты рассказывали бердчанкам об основах самоосмотра и проводили профильные семинары. В 2016 году за один день акции осмотр прошли свыше 500 женщин.

Врачи рекомендуют обследовать молочные железы ежегодно. Разумеется, сделать это можно не только на «Розовой ленточке», но и в любой другой день — в ЦГБ или в платной клинике. Однако акция существенно упрощала задачу и сокращала время на медосмотр. Остается загадкой, почему в этом году столь популярное и полюбившееся горожанкам мероприятие решили сделать «секретным».

Новости smi2.ru

  • Проверить грудь на рак имеют возможность женщины Бердска (3)
  • Хамам трудно лечить онкологию (8)
  • Ученые назвали причину рака (7)
  • Рак молочной железы подозревают у 8 участниц «Розовой ленточки» в Бердске (0)
  • Около 6000 человек умирают от рака ежегодно в Новосибирской области (5)
В режиме «секретности» прошла антираковая акция «Розовая ленточка» в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [13:30]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:45] Следы фекалий не нашла за Вечным огнем АТИ Бердска

[15:40] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[15:30] Говорящих по-русски женщин не пустили в ресторан Мадрида

Все новости

[15:45] Следы фекалий не нашла за Вечным огнем АТИ Бердска

[15:40] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[15:30] Говорящих по-русски женщин не пустили в ресторан Мадрида


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 67%

03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: