Акция «Розовая ленточка» прошла в Бердске 31 марта. Правда, прошла она не так заметно, как в прошлые годы. Бердская центральная городская больница не рассылала в СМИ сообщения о грядущей акции. Не было пресс-релизов и на сайте областного минздрава.

Сегодня, 3 апреля, на еженедельном аппаратном совещании главврач БЦГБ Юрий Краморов отчитался о результатах акции.

— 31 марта прошла ежегодная, ставшая уже традицией, медицинская акция «Розовая ленточка» — осмотр женщин, выявляем онкологию. При помощи областных специалистов осмотрено было 280 женщин. У 30 найдены отклонения. В прошлом году мы побольше посмотрели. Но по процентам не увеличилось (количество выявленных отклонений), — доложил Юрий Николаевич.

После совещания «Курьер. Среда. Бердск» поинтересовался у Краморова, анонсировалась ли акция. К слову, другие СМИ Бердска тоже не получали никаких релизов о предстоящем осмотре.

Приводим диалог с Юрием Николаевичем дословно:

— Почему про «Розовую ленточку» информации никакой не было? — А зачем она вам нужна? — В смысле — зачем? Это же для всех акция. Где-то был анонс? — Где-то был, наверное.

На момент этой публикации пока не удалось получить комментарий от минздрава.

Тем временем, читатели «Курьер. Среда. Бердск» тоже недоумевают, почему ежегодная акция в этот раз была «засекречена». По мнению читательницы Натальи, осмотр нынче проходили только муниципальные и государственные служащие:

— Для простых смертных доступа к специалистам, приезжающим раз в год, нет. Дискриминация? — говорит возмущенная бердчанка.

Напомним, «Розовая ленточка» — это акция, направленная на выявление и профилактику заболеваний молочной железы, в том числе рака. Каждый год в бердскую больницу съезжались маммологи и онкологи из областной больницы. Все желающие могли обследовать грудь: сделать маммографию и УЗИ. Кроме того, специалисты рассказывали бердчанкам об основах самоосмотра и проводили профильные семинары. В 2016 году за один день акции осмотр прошли свыше 500 женщин.

Врачи рекомендуют обследовать молочные железы ежегодно. Разумеется, сделать это можно не только на «Розовой ленточке», но и в любой другой день — в ЦГБ или в платной клинике. Однако акция существенно упрощала задачу и сокращала время на медосмотр. Остается загадкой, почему в этом году столь популярное и полюбившееся горожанкам мероприятие решили сделать «секретным».

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