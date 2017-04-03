Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что действующее законодательство о митингах и соответствующие статьи в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) в части ответственности за нарушения на публичных мероприятиях нуждаются в изменении и правках.

Собеседник считает, что главным доказательством правонарушения должны стать видеозаписи, а не составленные сотрудниками полиции протоколы.

«Надо менять, конечно, и нормы, касающиеся рассмотрения дел об административных правонарушениях: главным доказательством должны быть видеозаписи, а не безликие полицейские протоколы», — сказал Федотов после посещения столичных отделений полиции, где находятся задержанные в ходе акции протеста оппозиции 26 марта.

Глава СПЧ также рассказал о жалобах, которые он получил от задержанных в ходе протестной акции 2 апреля, прошедшей в центре Москвы и не согласованной с властями города.

«Мы получили немало жалоб на необоснованные задержания; полагаю, что все они нуждаются в очень внимательной проверке», — отметил Федотов, добавив, что «рапорты о задержаниях написаны просто как под копирку». При этом нет никаких видеоматериалов, что создает большие проблемы для тех сотрудников полиции, кто оформляет протоколы, отметил глава СПЧ. Он также сказал, что со своим коллегой — членом СПЧ Андреем Бабушкиным посетил два отделения полиции, на Пресне и в Лужниках. По его словам, «в отделах полиции довольно много задержанных, но содержатся они не в камерах, а в обычных помещениях».

Собеседник агентства уточнил, что в одном из отделений правоохранительных органов встретил четверых несовершеннолетних. Большинство из них, подчеркнул Федотов, провели в полицейских участках около шести часов.

В воскресенье, 2 апреля, в центре Москвы прошла протестная акция, так называемая прогулка оппозиции. Ее участники пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля, но полиция перекрыла движение у Старопименовского переулка и начала задержания. Активист движения «Новая оппозиция» Юрий Горский в комментарии РБК отметил, что задержания начались уже с момента начала акции. По его словам, всего в мероприятии приняли участие около 300 человек.

Массовая акция не была согласована с мэрией города, поэтому спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников. В пресс-службе МВД сообщили о 31 задержанном за нарушение общественного порядка в районе Триумфальной площади. Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, заявил о более чем 40 задержанных.

Протестная акция оппозиции прошла также в центре Москвы 26 марта. Ее организаторами стали члены Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. По официальным данным, на улицы тогда вышли около 8 тыс. человек. Участники требовали от правительства начать проверку в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева по фактам расследования ФБК «Он вам не Димон», в котором идет речь о недвижимости премьера.

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