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Виновным в ДТП с 12-ю детьми суд признал «левого» водителя в Искитиме

Искитимский районный суд вынес приговор Олегу Захарченко, по вине которого летом прошло года в ДТП пострадали 17 человек, в том числе 12 детей, которые ехали на соревнования по плаванию в Барнаул. По решению суда, 54-летнему водителю назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2,5 год с установлением обязанностей.

В суде установлено, что Захарченко двигался 14 июня по трассе «Чуйский тракт» в сторону Барнаула на машине «Рено Дастер». В пути следования он решил обогнать «Вольво» с прицепом в месте, где обгон запрещен. В результате обгона он выехал на встречную полосу, где едва не въехал в «Хонду».

«Хонда», уходя от столкновения, съехала на обочину, где автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и врезался в «газель», в которой ехали дети.

— Захаренко вину не признал. После исследования всех доказательств, в том числе и просмотра записи с видеорегистратора, из которой видно, как автомобиль Захаренко неоправданно с точки зрения безопасности дорожного движения выехал на полосу встречного движения, суд пришел к выводу о виновности Захаренко в умышленном нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью четырех человек, — рассказала сайту «Весь Искитим» старший помощник прокурора, младший советник юстиции Яна Кунгурцева.

Однако, после исследования всех доказательств, в том числе и просмотра записи с видеорегистратора, суд пришел к выводу о виновности Захаренко в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью четырех человек, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Захаренко назначено наказание в виде ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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Виновным в ДТП с 12-ю детьми суд признал «левого» водителя в Искитиме

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [12:55]

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