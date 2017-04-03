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Предлагаем вам посмотреть сюжет Новосибирской программы «Прецедент» о работе управляющей компании ООО «ПД-Восток».
Предупрежден, значит вооружен.
Уважаемые жители Бердска, знаете ли вы, в каком финансовом состоянии находится ваша управляющая организация?
Новости smi2.ru
Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [12:50]
[12:50] Вы знаете состояние вашей УК?
[12:40] Ленина нужно было похоронить в 1991 году
[12:25] Умер Владимир Григорьев, бывший замглавы администрации и директор школы Бер...
[12:50] Вы знаете состояние вашей УК?
[12:40] Ленина нужно было похоронить в 1991 году
[12:25] Умер Владимир Григорьев, бывший замглавы администрации и директор школы Бер...
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