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Вы знаете состояние вашей УК?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:

Предлагаем вам посм­отреть сюжет Новосиб­ирской программы «Пр­ецедент» о работе уп­равляющей компании ООО «ПД-Восток».

Предупрежден, значит вооружен.

Уважаемые жители Бе­рдска, знаете ли вы, в каком финансовом состоянии находится ваша управляющая орг­анизация?

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Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [12:50]

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Курьер.Среда.Бердск

[12:50] Вы знаете состояние вашей УК?

[12:40] Ленина нужно было похоронить в 1991 году

[12:25] Умер Владимир Григорьев, бывший замглавы администрации и директор школы Бер...

Все новости

[12:50] Вы знаете состояние вашей УК?

[12:40] Ленина нужно было похоронить в 1991 году

[12:25] Умер Владимир Григорьев, бывший замглавы администрации и директор школы Бер...


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Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 67%

03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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