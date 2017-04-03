USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Ленина нужно было похоронить еще в 1991 году, а сейчас нужно дождаться «согласия в обществе». Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Никто не заинтересован сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века», — передают «Известия».
Иларион считает, что в 1991 году это было возможно на волне настроений в обществе. Именно тогда был убран памятник Дзержинскому с Лубянской площади.
Он добавил, что для Русской церкви вопрос о захоронении Ленина не стоит — «человек должен быть похоронен в земле», а мумии и мавзолеи — реликт прошлого.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [12:40]
[12:50] Вы знаете состояние вашей УК?
[12:40] Ленина нужно было похоронить в 1991 году
[12:25] Умер Владимир Григорьев, бывший замглавы администрации и директор школы Бер...
[12:50] Вы знаете состояние вашей УК?
[12:40] Ленина нужно было похоронить в 1991 году
[12:25] Умер Владимир Григорьев, бывший замглавы администрации и директор школы Бер...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: западный, юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный