Ленина нужно было похоронить еще в 1991 году, а сейчас нужно дождаться «согласия в обществе». Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Никто не заинтересован сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века», — передают «Известия».

Иларион считает, что в 1991 году это было возможно на волне настроений в обществе. Именно тогда был убран памятник Дзержинскому с Лубянской площади.

Он добавил, что для Русской церкви вопрос о захоронении Ленина не стоит — «человек должен быть похоронен в земле», а мумии и мавзолеи — реликт прошлого.

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