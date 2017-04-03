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Ленина нужно было похоронить в 1991 году

Ленина нужно было похоронить еще в 1991 году, а сейчас нужно дождаться «согласия в обществе». Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Никто не заинтересован сейчас в том, чтобы разбередить старые раны, чтобы взбудоражить наше общество, чтобы спровоцировать раскол. Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века», — передают «Известия».

Иларион считает, что в 1991 году это было возможно на волне настроений в обществе. Именно тогда был убран памятник Дзержинскому с Лубянской площади.

Он добавил, что для Русской церкви вопрос о захоронении Ленина не стоит — «человек должен быть похоронен в земле», а мумии и мавзолеи — реликт прошлого.

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Ленина нужно было похоронить в 1991 году

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [12:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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