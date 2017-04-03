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Владимир Григорьев скончался 2 апреля на 70-м году жизни. В Бердске Владимир Прокопьевича хорошо знали. В свое время он работал первым земестителем главы горадминистрации, заведующим гороно, был первым директором школы №5. В последние годы до пенсии он возглавлял бердский филиал Фонда социального страхования.
А апреле 2016 году Григорьев удостоился памятного знака «За вклад в развитие города Бердска». В числе 50 человек, которые проработали в администрации на самых разных постах более 20 лет от получил заслуженную награду из рук мэра.
Выпускники и педагоги много очень теплых слов могут сказать в адрес первого директора школы Владимира Прокопьевича Григорьева, который был образцом честности, порядочности, терпеливости и профессионализма.
Прощание с Григорьевым Владимиром Прокопьевичем состоится во вторник, 4 апреля, с 13.00 в Городском доме культуры Бердска.
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выражает соболезнования родным и близким Владимира Прокопьевича.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [12:25]
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