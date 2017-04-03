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Ярмарка рядом с мемориалом возмутила мэра Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин на аппаратном совещании 3 апреля высказал возмущение по поводу ярмарки возле ДК «Родина». Ему не понравилось, что торговые палатки стоят рядом с мемориалом Воинскому братству.

Ярмарка неуместна рядом с мемориальным комплексом, уверен градоначальник. — Нравственность и духовность должны быть! — отметил Шестернин.

По информации мэра, место под торговлю определил отдел культуры. Глава посоветовал ведомству пересмотреть решение.

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Ярмарка рядом с мемориалом возмутила мэра Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [11:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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