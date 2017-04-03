Минобороны РФ решило провести реформу ведомственного ЖКХ, смысл которой сводится к отказу от аутсорсинга и переходу на прямые контракты с поставщиками. Новая система строится вокруг специально созданного ФГБУ «Фонд жилищно-коммунальных услуг», которое уже взяло на себя функции некоторых подразделений холдинга «Гарнизон». Военные считают, что это повысит контроль над расходами и значительно снизит коррупцию. В то же время пока окончательно не решен вопрос с долгами, которые подведомственные Минобороны компании копили перед снабжающими организациями с 2009 года.

Министр обороны Сергей Шойгу направил «в порядке информации» президенту Владимиру Путину письмо «О повышении эффективности холдинга АО «Гарнизон». В документе, отправленном в конце февраля, сообщается о результатах анализа ситуации, сложившейся в сфере ЖКХ.

«Модель аутсорсинга с первых дней своего существования стабильно приводит к отрицательным показателям деятельности, наличию долгов перед ресурсоснабжающими организациями и регионами РФ»,— пишет министр, добавляя, что сложившаяся система «требует постоянного административного вмешательства органов военного управления в вопросы безаварийного обслуживания ЖКХ».

Чтобы перейти на прямые расчеты с поставщиками энергоресурсов и исключить цепочку посредников, военные решили создать отдельное ФГБУ, де-факто отказавшись от аутсорсинга. «Реализация указанных подходов позволит повысить контроль над расходованием средств в сфере ЖКХ, доведением их до конечных получателей, а также исключить коммерциализацию деятельности подразделений Минобороны и значительно снизить коррупционную составляющую»,— утверждает Сергей Шойгу, уточняя, что в случае необходимости привлечения специализированных коммунальных организаций будут проводиться конкурсы.

По словам нескольких источников, в ведомстве, де-факто вопрос о переходе армии на инсорсинг (исполнение работ силами подведомственных организаций) был решен Сергеем Шойгу 23 декабря 2016 года по результатам проверки системы аутсорсинга, внедренного экс-министром обороны Анатолием Сердюковым в 2008 году в рамках «приведения армии к новому облику». Основной его задачей стало избавление армии от несвойственных функций: считалось, что военнослужащие должны заниматься боевой подготовкой, а всем остальным — гражданские. По данным «Ъ», обоснования о плановой убыточности некоторых подведомственных Минобороны компаний вносились в правительство и администрацию президента еще на стадии подготовки указа о создании «Оборонсервиса» (ныне «Гарнизон») в 2009 году. На тот момент этот шаг считался оправданным: создание холдинга и последующее акционирование и включение в него сотен активов положительно сказалось на росте ВВП (с предприятий стали собирать налоги). Спустя восемь лет Минобороны пришло к выводу, что качество обслуживания войск, несмотря на смену головных исполнителей контрактов, финансовую помощь или возврат части переданных функций для исполнения военнослужащими, повысить не удалось.

Система эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами при Сергее Шойгу несколько видоизменилась. До последнего времени она опиралась на четыре компании: Главное управление коммунально-жилищного хозяйства (ГУ ЖКХ; 5791 военный городок, 4014 котельных и 49,9 тыс. км инженерных сетей), Главное управление жилищным фондом (ГУ ЖФ; 9491 жилой дом), «Оборонэнерго» (электросетевое хозяйство; 5070 технологических присоединений и 22,7 тыс. км линий) и «Оборонэнергосбыт» (объем поставки 3,9 млрд кВт ч). Новая система, по данным «Ъ», подразумевает передачу функций этих компаний одному ФГБУ — «Фонд жилищно-коммунальных услуг» (ФЖКУ) (при этом активы «Оборонэнерго» могут быть переданы «Россетям»). Параллельно создается специальный фонд, который займется обеспечением деятельности 9-го управления Минобороны, 12-го главного управления Минобороны, а также некоторым подразделениям ВМФ, ВКС и РВСН. В Минобороны считают, что такая система даст экономический эффект по обеспечению ЖКУ до 15%, повысит персональную ответственность командующих округами и командиров воинских частей, а также позволит более оперативно решать задачи в сфере ЖКУ.

Главный вопрос связан с долгами подведомственных Минобороны компаний. Так, на совещании в правительстве с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Аркадия Дворковича, состоявшегося в начале февраля, замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков заявил, что общая задолженность организаций Минобороны перед ресурсоснабжающими организациями составляет около 29 млрд руб. Однако эти долги военные не признают и оплачивать не спешат, напоминая, что они хотя и являются собственником имущества, но по закону «Об акционерных обществах» не могут вмешиваться в текущую оперативную деятельность компаний.

Погашение же задолженностей, говорят в ведомстве, относится к компетенции исполнительного органа общества — гендиректора или конкурсного управляющего,— поэтому каких-либо долгов с юридической точки зрения у военных нет. «Обращения ресурсоснабжающих организаций по вопросу погашения задолженности подведомственными акционерными обществами Минобороны касается взаимоотношений хозяйствующих субъектов, каждая из сторон имеет право обратиться в суд для защиты нарушенных прав»,— говорится в одном из февральских писем генерала Булгакова в правительство.

В Белом доме, впрочем, такую позицию военных не разделили. 22 февраля Минобороны было предписано принять меры по недопущению задолженности за коммунальные услуги (ресурсы), поставляемые для нужд Минобороны, а также по погашению имеющейся задолженности подведомственных Минобороны компаний перед ресурсоснабжающими организациями за ранее поставленные коммунальные услуги (ресурсы). Им также было поручено «исходить из субсидиарной ответственности Минобороны за своевременность и полноту оплаты коммунальных услуг (ресурсов) в случае передачи указанных функций в подведомственные учреждения».

По данным «Ъ», с 1 апреля предоставление коммунальных услуг ГУ ЖКХ, «Оборонэнергосбытом», «Славянкой» и РЭУ на основании договоров с Минобороны было прекращено, а их функции на себя взял ФЖКУ.

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