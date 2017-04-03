Меньше загрязнять воздух в Бердске стали промышленные предприятия за последние 20 лет. По словам начальника городского управления природных ресурсов Светланы Шерстобитовой, это связано с тем, что многие крупные производства распались или уменьшили объемы продукции в 90-е годы, а оставшиеся и новые устанавливают более современные и эффективные очистные сооружения. Легче стало дышать бердчанам и из-за того, что газовое топливо постепенно вытесняет уголь в котельных.

— У нас на сегодняшний день крупные котельные МУП «КБУ» и котельные химзавода бывшие идут на угле, но частично протапливают газом. На мелких предприятиях котельных на угле уже единицы, — рассказала Светлана Васильевна «Курьер. Среда. Бердск» и пояснила, что переход на более экологический вид топлива на 30% сокращает количество вредных отходов.

Несмотря на это, заводы и фабрики по-прежнему остаются основным источником загрязнения воздуха. На их долю приходится 81,79% вредных выбросов в атмосферу. Частный сектор в отопительный период добавляет 10,67% и еще 7,54% — выхлопы автотранспорта.

Сейчас в Бердске порядка 80 предприятий, которые влияют на чистоту атмосферы. За извержения из труб, наносящие урон окружающей среде, они раз в год платят в казну. Сюда включены три направления: выбросы в воздух, размещение отходов, сброс в водные объекты. По словам Шерстобитовой, с этого года с не будет взиматься плата за использование бензина и другого топлива передвижных источников.

Однако далеко не вся сумма сборов остается по «месту жительства» предприятия. До 2017 года муниципалитету доставалось 40% от нее, столько же шло в бюджет региона, а 10% — в федеральный. Теперь же, сообщила начальник управления природных ресурсов, в местной казне будет оставаться 55% платы, а в федеральную будет уходить всего лишь 5%.

По словам Светланы Васильевны, в 2016 году за предыдущий год работы предприятия Бердска обогатили бюджет города на 6 млн 700 тыс. рублей. Эти небольшие деньги, говорит чиновница, власть старается потратить на нужды экологии.

Более подробно о том, чем мы дышим и какие проблемы экологии особенно остры в Бердске, читайте в ближайшее время в интервью «Курьер. Среда. Бердск» со Светланой Шерстобитовой.

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