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Меньше загрязнять воздух в Бердске стали промышленные предприятия за последние 20 лет. По словам начальника городского управления природных ресурсов Светланы Шерстобитовой, это связано с тем, что многие крупные производства распались или уменьшили объемы продукции в 90-е годы, а оставшиеся и новые устанавливают более современные и эффективные очистные сооружения. Легче стало дышать бердчанам и из-за того, что газовое топливо постепенно вытесняет уголь в котельных.
— У нас на сегодняшний день крупные котельные МУП «КБУ» и котельные химзавода бывшие идут на угле, но частично протапливают газом. На мелких предприятиях котельных на угле уже единицы, — рассказала Светлана Васильевна «Курьер. Среда. Бердск» и пояснила, что переход на более экологический вид топлива на 30% сокращает количество вредных отходов.
Несмотря на это, заводы и фабрики по-прежнему остаются основным источником загрязнения воздуха. На их долю приходится 81,79% вредных выбросов в атмосферу. Частный сектор в отопительный период добавляет 10,67% и еще 7,54% — выхлопы автотранспорта.
Сейчас в Бердске порядка 80 предприятий, которые влияют на чистоту атмосферы. За извержения из труб, наносящие урон окружающей среде, они раз в год платят в казну. Сюда включены три направления: выбросы в воздух, размещение отходов, сброс в водные объекты. По словам Шерстобитовой, с этого года с не будет взиматься плата за использование бензина и другого топлива передвижных источников.
Однако далеко не вся сумма сборов остается по «месту жительства» предприятия. До 2017 года муниципалитету доставалось 40% от нее, столько же шло в бюджет региона, а 10% — в федеральный. Теперь же, сообщила начальник управления природных ресурсов, в местной казне будет оставаться 55% платы, а в федеральную будет уходить всего лишь 5%.
По словам Светланы Васильевны, в 2016 году за предыдущий год работы предприятия Бердска обогатили бюджет города на 6 млн 700 тыс. рублей. Эти небольшие деньги, говорит чиновница, власть старается потратить на нужды экологии.
Более подробно о том, чем мы дышим и какие проблемы экологии особенно остры в Бердске, читайте в ближайшее время в интервью «Курьер. Среда. Бердск» со Светланой Шерстобитовой.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [11:15]
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