В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, давший согласие на фиктивную регистрацию на своё имя фирмы-однодневки, сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении СКР.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Новосибирска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По данным следствия, в феврале 2016 года обвиняемый подал в межрайонную инспекцию №16 Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании общества с ограниченной ответственностью, а также о том, что директором общества является он.

Для внесения в реестр указанных сведений он предоставил также в налоговый орган паспорт гражданина РФ на своё имя. В то же время фактически руководить предприятием, организовывать его хозяйственную и иную деятельность мужчина не намеревался.

Действия, направленные на регистрацию на свое имя организации, он совершил за денежное вознаграждение, которое получил от лиц, чей интерес в создании «фирмы-однодневки» был связан со стремлением уклониться от уплаты налогов, совершать незаконные финансовые операции.

По делу собраны достаточные доказательства, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

— В рамках другого расследуемого в настоящее время в следственном управлении дела о более тяжком преступлении осуществляется уголовное преследование лиц, склонивших обвиняемого к совершению действий по фиктивной регистрации на своё имя предприятия, — рассказали в СК. — Следственным управлением во взаимодействии с другими правоохранительными органами, налоговой службой ведётся постоянная деятельность, направленная на привлечение к ответственности лиц, создающих «фирмы-однодневки», перед уполномоченными органами ставится вопрос о ликвидации таких фирм.

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