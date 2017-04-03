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Знакопад: Ураган повалил десятки дорожных знаков в Бердске

Жители Бердска жалуются на падающие от сильного ветра дорожные знаки. Десятки металлических конструкций не выдержали напора стихии 31 марта и 1 апреля и повалились на обочины дороги.

Упавшие знаки замечены на улицах Боровая, Островского, Маяковского, Горького, Ленина, Первомайской и в других достаточно оживленных зонах. Многие знаки до сих пор никто не поднял.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Центре муниципальных услуг, некоторые знаки имеют статус «временных». Их устанавливали зимой. Вкопать их в мерзлую землю было невозможно. Поэтому устанавливали знаки на бетонные основания. Зиму они простояли, а вот по весне при ураганном ветре начали падать. Коммунальщики обещают восстановить все знаковое хозяйство в ближайшее время и закрепить его прочнее.

Отметим, что падающие знаки не только осложняют жизнь участникам дорожного движения, но и представляют собой большую опасность. Осенью 2015 года при ураганном ветре знак упал на ногу школьницы из Бердска. Девушка в результате происшествия осталась без двух пальцев на ноге. Рухнувшая конструкция как топор отрубила их.

А в Новосибирске в 2015-ом знак упал на женщину с коляской. Пострадавшая получила ушиб головы.

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Знакопад: Ураган повалил десятки дорожных знаков в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 апреля 2017 г. [10:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 67%

03 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
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